Najveća tinejdžerska zvijezda ovih prostora vraća se u novom izdanju: ‘Bilo je dosta zapreka, ali uspjela sam!’

Autor: D.D.

Iz radionice Tatiane Tajči Cameron, povodom ovogodišnjih blagdana, stiže jedno prekrasno iznenađenje. Pjevačica koja je domovinu napustila na vrhuncu svoje slave, za kojom su ludjeli fanovi diljem Europe, izdala je novu knjigu pod nazivom ‘’(ne)Slomljena’’. Ova knjiga za Tajči ima enormnu vrijednost budući da je vezana uz njezinog pokojnog oca Stanka Matejaša. Autorica otkriva kako ju je tatina glazba vodila kroz teške periode života.

‘’Kako mi je tatina glazba pomogla u iscjeljenju je knjiga i album memoarskog stila o putu iz emotivne boli i tuge do iscjeljenja i slobode. U toj knjizi sam kroz poeziju, zapise iz dnevnika, glazbu i fotografije ispričala jedan važan segment iz svog života’’, otkriva Tajči.

Tatiana se nada kako će knjiga s CD-om čitateljima pomoći da se ne osjećaju usamljeni sa svojim emocijama, pogotovo u ovo blagdansko vrijeme, kada je prisutna i pandemija, kada nam svima nedostaje obitelj, prijatelji, a posebno oni koji više nisu s nama.

U knjizi ‘’(ne)Slomljena’’, prema riječima Mr.sc. Jasne Karačić, spec. psihoterapije, Tajči upravo “prikazuje mehanizam kada je potrebno spojiti dušu i tijelo, prihvaćajući sebe, dakle čak i svoje nedostatke i slabosti kroz emocionalni, kognitivni i fiziološki sustav pojedinca, uzimajući u obzir socijalnu i duhovnu dimenziju koja nema osjećaja krivnje.”

Karačić dodaje kako “autorica prikazuje autentičnost i svjesnost sebe, te je izvrstan primjer integracije misli kroz reakcije koje interferiraju na tijelo, što je osobito važno kod pacijenata koji se suočavaju s teškim dijagnozama,” te je mišljenja da im ova knjiga može biti od posebne pomoći, kako bi se oslobodili strahova, na putu prema uspješnom liječenju.

“‘’(ne)Slomljena’’ je knjiga unikatna i vrijedna knjiga, dosta neobičnog formata, tako da je bilo važno pronaći suradnika koji će shvatiti njenu intenciju i vrijednost. Ispunjena je suptilnim, osjećajnim i vrlo pažljivo odabranim rečenicama, s puno praznog prostora – da bi čitatelju dala prozračnost i mjesto za njegove/ ili njezine osobne emotivne reakcije, uspomene ili misli. Knjigu sam zaista stvarala poput kipara koji se posvećuje svakom i najmanjem detalju’’, istaknula je Tajči.

Idealnog suradnika za izdavanje pronašla je u Marijeti Matijaš, koja joj je pomogla oko lekture, a inače je autorica, urednica i vlasnica tvrtke ‘’Kreacija’’. Na dispoziciji je bila i Tajčina majka Štefica, koja je odradila lavovski posao oko pronalaska suradnika kako bi ovo izdanje ugledalo svijetlo dana. Knjiga je tiskana u ‘’Sveučilišnoj tiskari’’, a Cameron ističe kako joj je bio pravi gust surađivati s direktoricom Anom Baće.

‘’Bilo je dosta zapreka, naučila sam puno o poduzetništvu u Hrvatskoj i oduševila me je kreativnost i volja mojih novih suradnika da se za sve pronađe način. Nisam nigdje osjetila ni trunku negative ili onog: ‘’Napisi nešto pikantno, pa ćemo onda razgovarati.” Veseli me kad možemo širiti dobru energiju i pozitivu. To je najbitnije od svega ’’, otkriva nikad prežaljena zvijezda 90-tih.

Cijena knjige je 119 kuna, a nabaviti se može u dućanima i putem web platformi ‘’Croatia Recordsa’’ i knjižara ‘’Hoću knjigu’’. Audio knjiga s pjesmama dostupna je i na aplikaciji ‘’Book&Zvuk’’.

Zanimljiva činjenica je da je dizajn i ilustraciju korica radio Tajčin sin, Dante Cameron. Nakon ove knjige, Tajči neumorno radi i priprema memoare, o svojoj karijeri, kao najveće tinejdžerske zvijezde ikad viđene na ovim prostorima. Očekivano izdanje memoara je tijekom 2021. godine.