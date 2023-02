‘NAJVEĆA MI JE GREŠKA ŠTO SAM IMOVINU NA DJECU PREPISAO!’ Sam sebi podigao spomenik i isklesao bolne riječi: ‘Ne prepisuj nikome ništa dok si živ’

Autor: I.G.

“Opljačkan, prevaren, izdan i ostavljen” piše na ploči koju je živ čovjek Obrad Stefanović podigao sam sebi. U svoje vrijeme bio je jedan od najuglednijih redatelja, bogat i utjecajan, no kako kaže, njegovu starost opisuju te četiri tužne riječi.

“Radio sam i dobro zarađivao, a novac ulagao u nekretnine. Devedesetih sam gradio kuće na Zlatiboru, vrhunske stanove od milijun eura, ali sve je to nakon razvoda otišlo u nepovrat. Odvjetnici i suci upravljaju mojim životom od tada. Moja najveća greška je što sam prije smrti svoju imovinu prepisao na djecu, zato sam sada bez ičega. Zato savjetujem svima da ne završe kao ja – ne perpisuj nikome ništa dok si živ, neka dijele nakon tvoje smrti i rade što hoće”, kaže za agenciju RINA Obrareg

Prije deset godina, nakon tih životnih udaraca, povukao se u vikendicu u selu Bioska, jer mu je to jedino preostalo. Živi od 17.000 dinara (144,96 eura) mirovine.





‘Promašeni život’

Zbog, kako Obrad kaže, promašenog života, rado bi sada ne pitajući za cijenu ispravio greške koje je napravio, ali kasno je. Jedino što je mogao je na svom spomeniku ispisati riječi koje su obilježile njegov život.

“Kad sam stao i analizirao svoju situaciju, shvatio sam da sam prvo izdan, zatim prevaren, zatim sam opljačkan jer su mi uzeli sve što sam imao i na kraju kad su mi uzeli sve shvatili su da im više ne trebam i svi su me napustili. Ta riječ me najviše boli. Nitko me ne zove na telefon da pita gdje si, kako si i trebaš li što, imaš li što za jelo. Najteže mi pada to što sam ostao iza svih”, dodao je Stefanović.

Bolne riječi uklesane na grobu bivšeg milijunaša podsjetit će mnoge koji na ovo groblje dođu zapaliti svijeću da ništa u životu nije vječno, pa ni milijuni.

“Nema veze, nisam znao. U životu sve prolazi i ništa nije vječno. Zato nikada neću skidati ove riječi sa spomen-ploče kao pouku drugima, ali ću uvijek svima oprostiti”, zaključio je Obrad.