Najtraženiji srpski pjevač otkrio da u kući Luke Modrića pjevaju na karaoke do ranog jutra

Autor: Barbara Grgić

Srpski pjevač Aco Pejović u veljači je održao rasprodani trosatni koncert u Areni Zagreb, a u njoj će opet zapjevati za Dan zaljubljenih 14. veljače iduće godine. Prije toga, u prosincu ga čekaju dvorane u Osijeku i Rijeci.

U razgovoru za 24sata, otkrio je, između ostalog, kako izgledaju druženja s Lukom Modrićem.





‘Pjevamo do ranih jutarnjih sati’

“Luka je veliko srce, to je bratska ljubav. Zaista ima divnu obitelj i volimo se podružiti u njihovom domu. Luka je nabavio karaoke pa pjevamo do ranih jutarnjih sati. A u međuvremenu sam saznao da on s obitelji voli slušati moje pjesme”, rekao je Aco te dodao kako Luka jednu njegovu pjesmu ipak voli više od ostalih.

Radi se o pjesmi “Sve ti dugujem”.

Ne daje medijima povoda za pisanje

U nastavku intervjua, Aco je otkrio kako je tijekom desetljeća karijere uvijek nastojao da ima fer i korektan odnos s medijima te da nikad ne da povoda za medijske napise.









“Trudio sam se da novinarima ne dam povoda, da ne dam priliku. Nikad se ne zna, ako netko želi može vam napakostiti. Trudio sam se da budem korektan i fer prema svima. Sve ove godine sam opstao i izdržao da me što manje ima. Ako imam nešto pričati i da postoji povod, onda ćemo sjesti i razgovarati. Ako nemam, ne vidim razlog za to. Izbjegavam fotografe i slikanja. Netko gradi karijeru na skandalima, ja sam izabrao mirniju priču da me nema i gledam svoja posla”, rekao je Pejović, miljenik hrvatske publike.