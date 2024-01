Najstariji Cecin sin uzburkao javnost: ‘Arkan je živ, promijenio je izgled i živi van Srbije’

Autor: G.B.

Mihajlo Ražnatović, najstariji sin Željka Ražnatovića Akrana, svojevremeno je tvrdio da je njegov otac živ. Za srpske je medije jednom prilikom naveo da je Arkan promijenio izgled te da živi na Cipru, a da se Ceca prema njemu navodno ponaša kao prema robu.

No, tu je informaciju vrlo brzo demantirao Vojin Ražnatović, drugi Arkanov sin, a zatim i njegova udovica Svetlana Ceca Ražnatović. Ceca se u početku nije oglašavala povodom još jednog u nizu tračeva o Arkanovom navodnom “životu poslije života” na Cipru jer je cijelu priču o suprugovoj smrti u jednom opsežnom intervjuu objasnila prvi i zadnji put.

‘Voljela bih da je to istina’

“To bi bilo komentiranje gluposti! Najviše bih voljela da je to istina. Nitko ne bi bio sretniji od moje djece, ali da ne gubimo vrijeme na prazne priče”, rekla je tada Ceca, pa dodala: “Nitko me ne bi dirao da je Željko živ. Znaju to i oni. Bili bismo velika sretna obitelj”.

Ova je izjava dana je u toku Cecine žestoke medijske prepirke s Vojinom Ražnatovićem, a odnosi između njega i pjevačice su u međuvremenu izglađeni. Upravo je ova činjenica dala “vjetar u leđa” teoretičarima zavjere da nastave zagovarati tezu o lažiranoj smrti Željka Ražnatovića Arkana.

Isto je tvrdio i njegov tjelohranitelj

Podsjetimom, isto je tvrdio i Arkanov bivši tjelohranitelj, Miloš Petković Dafina, nekadašnji pripadnik njegove Srpske dobrovoljačke garde. Naime, on je uvjeren da je Arkan “i dalje živ”. Osim toga, tvrdi i da se mnogo kriminalaca posvađalo s prijateljima zbog pjevačica.









“Pozajmio sam detektor metala i na dubini od dva i pol metra na Arkanovom grobu ne detektira nikakav metal. Išao sam kod ljudi koji prave te spomenike i tamo sam probao i tamo registrira metal. Pređem na drugi grob i tu se registrira metal. Ja i dalje tvrdim da Arkan nije ubijen. Pa nemoguće da bi ga sahranili bez ičega. Nemoguće”, tvrdi Dafina. On napominje i kako je uvjeren da je “Arkan sada sigurno debeo jer ne kreće se kao nekad”: “Sumnjam da je u Južnoj Americi. Mislim da sad svi pričaju da je Arkan na Cipru kako bi se skrenulo s Južne Amerike. Pola jedinice vjeruje da je on živ, pola jedinice misli da je ubijen. I gdje je slika Arkanovog leša? Pitao sam čak druga iz službe i ni oni nemaju. Hrvatska obavještajna služba bi dala milijun samo da mogu zaviriti ispod ploče da vide je li tu Arkan”, zaključio je tjelohranitelj ratnog zločinca.