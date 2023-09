Najstarija kandidatkinja ‘Života na vagi’ smršavjela je 43 kilograma i triput dnevno je u teretani

Dragica danas ima poprilično strog režim vježbanja pa priznaje: “To sam tako odredila jer drugačije ne ide. Imam 62 godine u siječnju. Posvetila sam se onome čemu težim, vidim da mi to pomaže i da mi ide. Poslije treninga sam druga osoba, ispraznim se u teretani.”





Ona dodaje da je sada napokon zadovoljna sobom te je “sretna i ponosna na sebe, kao i na druge ljude koji su mi pomogli u tome”.

Na pitanje kako je prije provodila vrijeme, Dragica je odgovorila: “Bila sam uvijek aktivna – radila sam, imala vrt. Ali čovjek se prepusti i kaže ‘lako za kile’. Vidjela sam da se gomila. Idete jesti, trpate bez veze.”

Kakav režim prehrane danas ima ova bivša kandidatkinja, a kakav je imala prije, Dragica objašnjava: “Sad obožavam maslinovo ulje i ribu. Jela sam prije odojka, grah, kuhala sam tako da mora žlica mora stajati unutra – bile su to zaprške. Potom su bili i slatkiši, kolači, kobasice… Sad sam to zaboravila. Odredila sam da to neću. Odredila sam izazov mogu li bez svega toga par mjeseci i vidjela sam da mogu.”

Međutim, danas Dragičin menu izgleda drukčije. “Zobene pahuljice, lan, chia sjemenke i mjerica proteina. Međuobrok je bananica, za ručak nešto za lešo. Izbacila sam I kruh, tjesteninu, vratinu. Prije sam jela kožicu od piletine, ona da hrska kad se pripremi. Sad su to samo pileća prsa.”









Ova kandidatkinja je otkrila da ima cilj i svakog dana prati svoj napredak: “Ja samu sebe motiviram. Svaki se tjedan i kad stanem na vagu i vidim da je 300-400 grama manje, ja sam sretna. Ja bih i da je više. Ali kažem si – Dragice to tamo moram biti. Skinula si dosta, sad moram ići tim tempom.”