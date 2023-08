Najstarija hrvatska manekenka oduševila fotkom u badiću: ‘Profinjena i lijepa’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Zagrepčanka Zvončica Vučković, poznatija kao Zvona, najstarija hrvatska manekenka i top model, plijeni pozornost gdje god da se pojavi.

Trenutno boravi na Korčuli od kuda je objavila fotografiju koja je oduševila njene pratitelje. Zvona je pozirala u jednodijelnom kupaćem kostimu te zauzela pozu koja je naglasila njenu ljepotu, a u komentarima su joj mnogi udijelili vrlo laskave komplimente.

Profinjena i lijepa dama

“Sirena”, “Odlično izgledaš, ali to svi znamo”, “Izgledate predivno”, “Vrlo profinjena i lijepa dama”, neki su od komentara oduševljenih pratitelja.





KORČULA

@back4moro

#islandlife #sealife #friendship #ilovemylife❤️ Objavljuje Zvona Vuckovic u Četvrtak, 24. kolovoza 2023. Zvoninom mladolikom izgledu mnogi se dive, a nama je početkom godine otkrila što misli o estetskim zahvatima, ali i što je sve na sebi ‘sredila’. Slatke stvari da se osjećaš bolje

“Dobro podnosim bol, ali ideju o nekim operacijama ne. Strah me. Ne bih se voljela u to upustiti. Ima nekoliko ljudi s naše estrade koji su se tako drastično promijenili da ih nisam prepoznala kad sam ih vidjela. To ne bih voljela ni pod razno”, rekla nam je Zvona i otkrila:

“U kampanji doktora Milojevića bila sam zaštitno lice. Pa sam dobila od njega, naravno, raznorazne tretmane, radiofrekvenciju, nanofrakciju, skidanje pjegica s ruku i lica. Uglavnom, to je samo nekakvo poboljšanje i osvježenje lica i izgleda. Rađen mi je ondu na trbuhu pa sam se prošle godine kupala u dvodijelnom kostimu. To su neke slatke stvari da se osjećaš bolje, ali ništa tako drastično.”

Za one koji se možda pitaju kako održava skladnu liniju, mogli bi se iznenaditi kada čuju da pravila gotovo nema. Kalorije ne broji, niti se ustručava jesti ono što želi.

“Ja sam krenula nekim drugim putem. Kad smo svjesni sebe i svoga tijela, onda treba slušati tijelo što samo traži. Zna se dogoditi da ne jedem dva mjeseca meso pa ga onda jedem tri dana zaredom. Znači, ono što tog trenutka osjetim da moje tijelo želi, ili ako mi sline na nešto krenu, ja ću to pojesti trenutno. Nema ustručavanja. Kad sam sebi ne postavljaš granice, onda se ne izludiš, ne uđeš u psihozu da sad nešto ne smiješ jesti”, pojasnila je Zvona Vučković. Čitajte više: