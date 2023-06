‘NAJSRETNIJA NA SVIJETU!’ Danijela Martinović objavila radosnu vijest i oduševila pratitelje: ‘To je to, dobro došla u život’

“Dvije godine su sve skupa otkako sam počela ovo pisati i jako sam uzbuđena.

Ovo je prva forma knjige na koju me nagovorio Branko Glumac, moj mentor. Ovo je prvi paket i još nisam vidjela kako to izgleda, ali sad ću to otvorit. Wow! Wow! To je to, dobro došla u život, knjigice!

Ako u ovoj knjizi nađete samo jednu riječ koja će biti dijelom vašeg života na bilo koji način, ja sam najsretnija osoba na svijetu. Ništa mi više ne treba", poručila je uzbuđena Danijela u videu.









“Najteže je prepričavati sebe. Bila bih zadovoljna ako neka dionica moje knjige donose tračak radosti u nečiji život.

Ako bi moja knjiga postala nekome knjigom uzglavlja – to će biti moja najveća nagrada”, rekla je Danijela nedavno za Gloriju govoreći o svojoj novoj knjizi “Tuširanje duše” koja je puštena u prodaju.