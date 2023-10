Najromantičniji frajer s estrade ljubi svoju suprugu već 40 godina, a imala je samo 15 kad ju je upoznao

Autor: Barbara Grgić

Rijetko kada imamo priliku čitati o dalmatinskom slavuju, glazbeniku Hariju Rončeviću, u domaćim medijima. No, to zapravo i ne treba čuditi, s obzirom na to da je Hari jedan od uistinu rijetkih glazbenika koji, kada nije na sceni, živi jednim sasvim mirnim i povučenim obiteljskim životom, baš kako i priliči.

Naime, sa svojom suprugom Nelsi živi ljubavnu idilu više od 40 godina. Rončević je svoju sadašnju suprugu i majku svoje dvojice sinova upoznao kad mu je bilo samo 17, a njoj 15 godina.

Skupa su od srednje škole

“Gotovo cijeli život proveli smo zajedno i to je najljepše što mi se moglo dogoditi. Puno je tu ljubavi i razumijevanja, a podarila mi je i divnu djecu. Mogu samo zahvaljivati Bogu što sam je upoznao. Zaljubljen sam u nju već preko 40 godina i volimo se kao prvog dana”, rekao je svojevremeno Rončević.





Iako je Dalmacija glavna tema njegovih pjesama, rijetko tko zna da se glazbenik zbog supruge 2006. godine iz Splita preselio u Zagreb, kada je ona dobila posao u jednoj osiguravajućoj kući.

Više mu ne pomaže u pisanju pjesama

Supruga mu je bila inspiracija za neke pjesme.









“Puno ljubavnih pjesama napisao sam misleći na nju, kao što su ‘I sve dok dišen’, ‘Kampanel moje ljubavi’, ‘Danas prid tobon kleknut ću’, koja govori o našem vjenčanju, i ‘Moj lipi anđele’. Ponekad je pitam za savjet u vezi sa stihovima, ali rekla mi je da je više ne pitam jer se nekoliko puta pokazalo da je nešto pogrešno procijenila”, našalio se Hari.

Ipak, priznao je kako je romantičniji bio na početku njihove veze.









“Romantičnu stranu sad pokazujem za njezin rođendan ili kada obilježavamo godišnjicu braka. Za 30. godišnjicu na proslavu sam doveo klapu koja joj je otpjevala pjesmu ‘Ju te san se zajubija’. Bilo je to pravo iznenađenje”, rekao je kantautor.