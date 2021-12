NAJPOZNATIJI HRVATSKI TENOR IZDAO NOVI ALBUM: ‘Te standarde svi znamo, ali sada malo zvuče egzotično’

Autor: Dnevno

Povodom dana dvorane, Croatia Records i Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog predstavljaju album “Night and Day” Tomislava Mužeka i Zagrebačkog kvarteta saksofona snimljenog upravo u Lisinskom 2006. godine.

Nakon niza godina što je materijal čekao na objavu, album će biti predstavljen u srijedu, 29. prosinca na koncertu kojeg će održati Mužek & Trio te Zagrebački kvartet saksofona.

“Night and Day” donosi obrade američkih jazz standarda, od Colea Portera, Kaye Ballard i Franka Sinatre do filmske glazbe, a sve u aranžmanima Saše Nestorovića iz Zagrebačkog kvarteta saksofona. Na albumu se nalaze klasici poput “I’ve Got You Under My Skin”, “Fly Me to the Moon”, “I Get a Kick Out of You”, “Learnin’ the Blues”, “My Foolish Heart”, “The Way You Look Tonight” i “You’d Be So Nice to Come Home To”.

“Sviramo sve što nam se sviđa, svaku vrstu glazbe i to s radošću sviramo. Svi smo klasično obrazovani glazbenici upravo zato da bi svirali sve, bez obzira na afinitete. Onaj tko sluša glazbu pronaći će u ovim aranžmanima i Bartóka i Šostakoviča. Dakle, poruka svima, čak i studentima glazbenih akademija, da slušaju što više glazbu, jer mi se čini da se danas glazba za instrument koji se studira ne sluša dovoljno”, kaže Dragan Sremec iz Zagrebačkog kvarteta saksofona, dok kolega Saša Nestorović dodaje da su u ovom trenutku i s ovom postavom vjerojatno najstariji kvartet saksofona na svijetu: “Otvoreni smo za sve, svirali smo i ozbiljan jazz, bili smo u Americi gdje nam je u prvom redu bio Phil Woods koji je nakon naše izvedbe viknuo – ‘yes’. Jedino su naše turneje bile prije Facebooka pa ispada da se nisu ni dogodile, ali imamo sreću da smo to sve prošli”.

Za svoj glazbeni i diskografski rad Kvartet je primio i više nagrada Porin te brojne druge nagrade i priznanja u Hrvatskoj.

Tomislav Mužek jedan je od najpoznatijih i najuglednijih tenora današnje europske i svjetske operne scene. Njegova briljantna vokalna tehnika i prirodna, bogomdana ljepota glasa ubrzo su mu otvorili vrata najvećih svjetskih opernih scena, a njegove blistave izvedbe poznatih tenorskih uloga u antologijskim operama donijele su mu zvjezdani status među poklonicima i znalcima operne umjetnosti, kao i panegirike glazbene kritike, diljem svijeta. Upuštao se i u projekte mimo klasične glazbe, baš kao što je i ovaj s hvaljenim i višestruko nagrađivanim Zagrebačkim kvartetom saksofona.

“Nažalost sve dalje sve manje vremena imam za istraživanje takvih glazbenih žanrova jer sve veći izazovi dolaze k meni u smislu zahtjevnih uloga za koje se stvarno moram puno pripremati. A koliko god bih želio istraživati, dan nema dovoljno vremena za takvo što. Imamo sreću što u Lisinskom mogu isprobavati takve stvari jer u svijetu rijetko imate šansu za ovakve suradnje”, kaže Tomislav Mužek i naglašava kako je ovaj album presjek pjesama koje su njemu u američkoj pjesmarici najdraže: “Nije bilo teško odabrati jer su u pitanju pjesme koje su bile na mojoj playlisti i u automobilu i u trenucima opuštanja. To su standardi koje svi znamo, iako ih sada čujemo u posebnoj obradi pa malo zvuče egzotično.”

Album “Night and Day” snimio je Bernard Mihalić, a producirao Saša Nestorović, dok je likovno oblikovanje radio Daniel Ille. Od ovoga petka album će biti dostupan na svim prodajnim mjestima Croatia Recordsa, a moći će se kupiti i u Lisinskom tijekom sutrašnjeg koncerta.









Na dan dvorane Mužek & Trio će održati koncert pod nazivom “Svim na zemlji mir, veselje”, na kojem će nastupiti i Zagrebački kvartet saksofona. Mužek & Trio, uz vokalnog solista Tomislava Mužeka, čine također vrhunski domaći jazz i pop rock glazbenici, multiinstrumentalisti, odnosno majstori glazbenog zanata Miroslav Lesić, Tomislav Modrić i Mladen Kosovec. Njima će se na koncertu pridružiti i vrsni kontrabasist Ivan Gazibara.

Ravnatelj dvorane Lisinski, Dražen Siriščević, prisjetio se teške godine za ovaj hram kulture koji je pogođen s dva potresa, ali i dodao da se publika uspješno vratila u Lisinski i to uz sve korona izazove.

“Vjerujemo u bolje sutra, ono će se dogoditi, pripremamo ovaj koncert za dan dvorane kao neku prekretnicu i zato smo ga nazvali ‘Svim na zemlji mir, veselje’, te dali podnaslov ‘Vedre note i samo sretne ljubavi’. Idemo puni optimizma naprijed. Ideja je bila vrlo jednostavna – otvorimo srca, nećemo plakati, nećemo se žaliti nego ćemo krenuti s ljubavlju koja nam je svima potrebna. Birali smo samo sretne ljubavi i takve želimo i sebi i vama”, rekao je.

Ulaznice za koncert moguće je kupiti na blagajnama dvorane ili u sustavu ulaznice.hr po cijeni od 180 kuna, a koncert je na rasporedu u srijedu, 29.12. s početkom u 19 sati i 30 minuta.