NAJPOZNATIJEM HRVATSKOM ČOKOLATIJERU ZABRANJEN ULAZAK U SAD? ‘S godinama postao zen majstor koji obuzdava emocije’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glazbena nagrada Porin ove godine slavi veliki, 30. rođendan, a jubilarni Porin dodijelit će se u Zagrebu 28. travnja u event centru Boćarski dom u Zagrebu. Osim daška glamura, ova dodjela nagrada sa sobom je kroz godine obilježena i incidentima. Donosimo priču o Stivu Kahlini, odnosno El Bahatteejevom obračunu s američkom politikom.

U izravnom prijenosu Porina, tadašnji reper El Bahattee se 2003. godine popeo na pozornicu s američkom zastavom na kojoj je bilo napisano: “Jedite k**ac”.

El Bahattee učinio je zbog neslaganja s američkim napadom na Irak i rat u Afganistanu. “Mislim da je potpuno normalno da se umjetnici izražavaju na sebi svojstven način. To je bila instinktivna reakcija cijelog benda. Po prirodi sam pacifist, ne volim oružje i da veliki tlače male. Godine su rekle svoje i tu se zaista više nema što reći”, komentirao je prije nekoliko godina El Bahattee.





Od incidenta mediji su često pisali kako je njemu i ostatku njegovog benda doživotno zabranjen ulazak u SAD.

Prije nekoliko godina mediji su prenijeli vijest da je El Bahattee rap zamijenio čokoladom. “Prije sam vikao na muziku, danas ju samo slušam glasno. S godinama sam i ja odrastao, postao zen majstor koji obuzdava emocije”, rekao je za 24sata i prokomentirao incident s Porina kojem nije pridavao veliki značaj, a prokomentirao je i navode o zabrani ulaska u SAD.

“Nemam pojma je li to točno, nisam nikad ni tražio vizu. To je bilo obično iskazivanje stava tijekom performansa, a mediji su sve napuhali. Nikad nisam imao nikakvih problema zbog toga, a do nastupa na televiziji mi ionako nije bilo, pogotovo ne pod nečijim uvjetima “, rekao je Kahlina, koji se nedugo nakon incidenta oprostio od glazbe.

Kao El Bahattee, Stiv se prvi put pojavio na sceni 1997. godine kao dio Blackout projekta na albumu “Project Impossible”. Slavu je stekao pojavivši se na prvijencu zagrebačkih repera Tram 11. Svoj prvi album “Svaki pas ima svoj dan” izdao je 2001. godine i za prvijenac osvojio Porina. U kratkoj karijeri Stiv je Porina dobivao svake godine, od 2001. do 2003. godine. Od glabene karijere je odustao zbog ”zamora materijala”, a ne zbog incidenta s Porina, tvrdio je u razgovorima za medije.









Nakon glazbene karijere Kahlina je vremenom postao jedan od vodećih čokolatijera u regiji, a njegove čokolade osvajaju gurmane u zemlji i izvan nje. Svoju novu strast otkrio je jedne godine na sajmu čokolade u Parizu, a onda je sa suprugom pokrenuo posao. Odonda o povratku glazbi nije niti pomislio.