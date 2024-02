Najpoznatija loto djevojka bivše države opet na operaciji: ‘Ništa na meni nije isto godište’

Suzana Mančić najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije. Ova zanosna 67-godišnjakinja ovog se puta na svom Instagram profilu pohvalila izgledom nakon estetske operacije. Otkrila je da je otišla na korekciju kapaka te pokazala kako je nedavno skinula konce, a na fotografiji se vide ožiljci od operacije.

“Sutra će biti točno sedam dana od korekcije kapaka, jučer smo skinuli konce. Sviđa mi se, zadovoljna sam”, napisala je. Podsjetimo, 67-godišnja bivša voditeljica 2004. je pozirala za naslovnicu srpskog izdanja Playboya, a izjavila je da je najviše plaćena u povijesti srpskog izdanja tog časopisa.

Šarmantna i uvijek iskrena Suzana jednom je prilikom otkrila da jedne te iste silikonske grudi nije “remontirala” od trenutka kada ih je napravila. Kako je u jednom intervjuu priznala, napravila ih je u Njemačkoj, prije 40 godina.

‘Nijemac kad stavi, to je to’

“Bilo je to prije 40 godina, radio ih je Gert Knote. Znate, Nijemac kad stavi, to je to. Nisam od tada mijenjala grudi, idem na redovne kontrole i to je sve, sve je isto kao prvog dana”, kaže Mančićeva i dodaje da je druga dama s javne scene bivše Jugoslavije uvećala grudi u vrijeme kada to nije bilo popularno i lako dostupno.

“Lijepe grudi sam vidjela na Zorici Brunclik. Prišla sam joj i šapnula da hoću i ja takve, gdje se mogu kupiti? Ona mi je dala broj klinike, ja sam nazvala, zakazala i napravila ih. Zorica mi je zamjerila što sam je bez pitanja u svojoj knjizi spomenula kao prvu damu koja je napravila silikone, ali mislila sam da nema potrebe jer je ona jaka, samosvjesna žena koja je u mnogo čemu bila prva”, dodala je Suzana.

Voditeljica je priznala i da nije samo uvećala grudi već da je u mladosti imala intervencije i na licu, pa se našalila na svoj račun: “Volim reći da nijedan dio mog tijela nije isto godište. To je, naravno, šala, ali kao vrlo mlada djevojka sam operirala nos. Nije mi se tada dopadao i htjela sam manji, ali sada ne znam što mi je to trebalo”, kaže poznata voditeljica.