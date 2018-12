Najpopularniji hrvatski časopis za slavne preko noći ostao bez urednice: Što se događalo daleko od javnosti?

Kultni magazin koji više od dva desetljeća prati živote poznatih i slavnih nedvojbeno je Gloria. Riječ je o jednome od prvih časopisa ove tematike koji je dugi niz godina neizostavno štivo brojnih Hrvata i Hrvatica, a kao što je poznato ovaj magazin kojemu je doduše posljednjih godina prodaja opala dio je Hanza medija grupacije.

No, osim što je Glorija nadaleko poznata po svojem sadržaju, toj prepoznatljivosti uvelike je pridonijela i donedavna glavna urednica toga magazina, riječ je o Dubravki Tomeković Aralici. Da je svoj posao ova dama obavljala i više nego profesionalno, potvrđuje 22 godine staža koje stoje iza nje. Koliko je strastveno Dubravka radila svoj posao u Gloriji svjedoči podatak kojega su svojedobno mediji objavili, a u kojem se kazuje da je čak i dan prije poroda pisala.

Uz to kroz njeno su urednički pero prošle mnoge kako domaće, tako i svjetske zvijezde, a tu je dakako i praćenje trendova, mode i ostalih aktualnosti. No, upravo zbog svih tih zasluga i činjenice da u vrijeme elektronskih medija Glorija i dalje održava publiku pomalo je čudno kako su se u Hanzi u diskreciji odrekli ove dame koja godinama odrađuje prilično kompleksan posao. Naime, mnogima je promaklo kako je na funkciju glavne urednice Glorije imenovana Alenka Ostrihon, a ono što valja spomenuti jest da je dugogodišnja urednica Dubravka smijenjena još prošlog petka i to dan nakon zabave Hanza medije, na kojoj je i sama sudjelovala družeći se sa članovima Uprave ni ne sluteći što joj se sprema.