‘Najozbiljnije, zovem se Tito Bosna, a evo kako sam dobio ime’

Službeni Twitter profil mladog novinara iz Indonezije zainteresirao je mnoge ljude iz zemalja bivše Jugoslavije, koji su se pitali je li to njegovo pravo ime. Tito Bosnia (da, dobro ste pročitali) odlučio je stati na kraj mnogobrojnim upitima pa je objasnio kako je dobio ovo neobično ime.

Hello, my name is Tito Bosnia. In the last few days, the identity of my name has been viral and widely spoken in the media and social media in Bosnia-Herzegovina

First of all, I would like to confirm that my name is original and certified in my Certificate of Birth

— bosnia tito (@iybos) 30 June 2019