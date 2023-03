NAJNEUGODNIJI TRENUTAK S OSCARA: Hugh Grant razbjesnio gledatelje svojim ponašanjem ‘Ne mogu vjerovati koji kreten!’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Glumac kojeg svi volimo zbog uloga u filmovima “Notting Hill” i “Četiri vjenčanja i sprovod” u nedjelju navečer na dodjeli prestižne filmske nagrade Oscar, razbjesnio je brojne gledatelje svojim negativnim nastupom. Naime, na crvenom tepihu prije same dodjele, Grant je dao kratki intervju voditeljici Ashley Graham, međutim nije se ni trudio sakriti koliko mu se ne da voditi taj razgovor.

“Navijate li večeras za nekoga?” pitala ga je Ashley. “Za nikoga posebno”, odgovorio je. Zatim ga je pitala “što nosi na dodjeli”. “Odijelo”, odgovorio joj je on. Ashley je to pokušala okrenuti na šalu pa ga je pitala tko je skrojio odijelo. “Ne mogu se sjetiti tko je krojač”, Grant će. Ashley ga je potom pitala kako je bilo glumiti u filmu ‘Glass Onion’, na što je Grant odgovorio “Pa skoro da me i nema u filmu”. “Da, ali vjerujem da vam je to i dalje bilo zabavno iskustvo” nastavila je Ashley. “Skoro” odbrusio joj je nakon čega je voditeljica odustala i rekla “U redu, hvala Vam”.





Očekivano, svi su komentirali koliko je neugodan Grant bio. “Bože sačuvaj, što mu je”, “Jadna Ashley, trudi se cijeli vrijeme, ali ništa nije upalilo”, “Ne mogu vjerovati koji kreten”, “Koji je njegov problem, ako mu se nije dalo ići na dodjelu, trebao je ostati kod kuće” bili su neki od komentara na društvenim mrežama.