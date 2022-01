NAJMLAĐI ĐOKOVIĆ ZALUDIO HRVATICE! Zgodni bivši tenisač ljubi poznatu voditeljicu i priznaje: ‘Izazovno je biti Novakov brat’

Autor: Š. P.

Zahvaljujući najnovijem skandalu u kojem se našao srpski tenisač Novak Đoković, o tenisu, Novaku i njegovoj obitelji čitaju i slušaju ljudi koje tenis inače uopće ne zanima. Tako su mnogi u novim ostrašćenim medijskim istupima obitelji Đoković prvi put primijetili Novakova najmlađeg brata Đorđa.

“Zasto se šuti o Novakovom bratu? Di je Đorđe bio dosad i zašto se pobogu bavimo Novakom pored živog Đorđa?”, piše jedna gledateljica. “Ne pratim inače, sad saznala za brata!”, dodaje druga.

Rođen je 17. srpnja 1995. godine i najmlađi je brat Novaka i Marka Đokovića.

Zgodni mlađi brat Novaka Đokovića je također tenisač, a dosad najveći sportski uspjeh zabilježio je 2015. godine na China Openu, kad je ušao u četvrtfinale. Najviši ranking zabilježio je godinu dana kasnije, došavši do 559. mjesta na tablici.









“Zašto moj najmlađi sin Đole nije uspio u profesionalnom tenisu? Ne smijem biti potpuno otvoren, ali to je za njega bilo previše obično. Kad mu krene lopta, on ima deset varijanti u glavi. Dok razmisli, u tom djeliću sekunde, lopta prođe. Nije ni tenis neki ‘vau’. Đole je to na vrijeme shvatio i sada se bavi nekim drugim stvarima”, rekao je svojedobno njegov otac Srđan.

“Izuzetno je izazovno biti najmlađi brat najboljeg svjetskog tenisača. Puno je pritisaka, puno je očiju koje gledaju u vas i potrebno je izboriti se s tim. Nije mi to bio problem, uvijek sam imao svoje ciljeve i ambicije, nisam puno obraćao pažnju na to što sam mu brat i što su možda neki ljudi smatrali da trebam napraviti slične ili veće uspjehe. Imao sam potencijal, bio sam vrijedan, talent je bio prisutan, ali puno stvari se treba poklopiti u profesionalnom sportu i generalno u životu da biste došli do nekog uspjeha. Meni se u profesionalnom sportu nisu sklopile, ali mi je drago što u poslovnom svijetu jesu i to je motiv da nastavim raditi, učiti i napredovati na svakom mogućem koraku”, rekao je Đorđe Đoković za srpsko izdanje Storyja.

Nakon tenisa, posvetio se biznisu – pozabavio se proizvodnjom energetskih napitaka u SAD-u, uvozio je ribu i vino, ali je prodaja, prema pisanju srpskih medija, stala zbog pandemije. “Prema podacima Agencije za privredne registre, firma u njegovom vlasništvu u posljednje dvije godine poslovala je s gubitkom od više od 100.000 eura. Đorđe Đoković se namjerava prestati baviti tim poslom i posvetiti se samo organizaciji teniskog turnira u Beogradu, koju vodi njegova obitelj”, pisao je svojedobno Kurir.







Prošle godine lopovi su opljačkali njegovu kuću u španjolskoj Marbelli, istog onog dana kad su opljačkane ukupno 22 vile na tom području. Te noći u Đokovićevoj vili spavao je njegov prijatelj, YouTuber Đota, koji je medijima potvrdio da su iz kuće odnesene vrijedne stvari.

Đoković najmlađi odnedavno je u vezi sa srpskom voditeljicom Saškom Veselinov. ‘Ljubav je moj odgovor na sve‘, napisala je Saška uz sliku na kojoj su ona i Đorđe fotografirani na jednom sportskom događaju. Kako navode srpski mediji, Novakov brat i njegova djevojka upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i već tri mjeseca žive zajedno u naselju Beograd na vodi.

“Ne obraćam pažnju na to što drugi misle o meni. Radim zbog sebe, svoje obitelji i najvažnije mi je da sam sretan, ispunjen, okružen ljudima s kojima se međusobno volim i poštujem. Sve ostalo je manje važno. Drago mi je što imam mali, ali blizak krug ljudi i nadam se da ćemo biti jedni kraj drugih do kraja života”, rekao je svojedobno najmlađi (a po mnogima i najzgodniji) Đoković.