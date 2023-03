‘NAJMANJE JE FORA KADA ZAVRŠIŠ U ZATVORU!’ Marina iz Ljubav je na selu progovorila: ‘Ne ponosim se time i definitivno mi nije na čast’

Autor: N.K

Zagrepčanka Marina Šantor (34) jedna je od kandidatkinja u RTL-ovom showu ‘Ljubav je na selu’ koja je nedavno došla na Hrvojevu farmu. Marina je po struci ekonomistica. Svoje slobodno vrijeme provodi sa sinom, prijateljima, uz knjigu i u teretani. Kaže za sebe da je jako komunikativna, dominantna, vrijedna i lojalna, ali i ponekad lakovjerna. Voljela bi pronaći muškarca koji zna što želi u životu, staložen je i do deset godina mlađi ili stariji od nje.

Međutim, sve glasnije se šuška o njenoj prošlosti u kojoj je imala problema sa zakonom.

Naime, Marina je 2007. godine, kada je imala tek napunjenih 18 godina, osuđena na tri godine uvjetno zbog zbog tri razbojništva i pomaganja počiniteljima kaznenog djela pljačke, a provela je i dio vremena u pritvoru. RTL je u Marininom slučaju bio vrlo jasan.





!Produkcija showa bila je upoznata s prošlošću kandidatkinje Marine Šantor, no smatramo kako je za svoja kaznena djela odgovarala odsluživši dobivenu uvjetnu kaznu te se prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, ima pravo smatrati osobom koja nije počinila kazneno djelo”.

Svoju tamniju stranu prošlosti komentirala je za Net.hr.

“Nije nikakva tajna da sam imala problema sa zakonom, bilo je to 2006 godine. Ne ponosim se time i definitivno mi nije na čast. Bila sam spremna na sve ružne komentare jer nikada nisam dobila priliku ispričati svoju priču, što se uistinu dogodilo i na koji način. Ono što mogu reći je da me taj događaj u životu u velikoj mjeri oblikovao upravo u osobu koja sam danas i bez obzira što je bilo iznimno bolno iskustvo ne bih ga mijenjala jer me učvrstilo kao osobu. Naučilo me koje su prave životne vrijednosti. Godinama svjedočim o tome mladima i drago mi je što im mogu reći neke stvari iz prve ruke. Drago mi je što su me mnogi poslušali i što sam jednim dijelom uspjela promijeniti tijek njihovog mladog života. O svemu tome možemo jednom drugom prilikom, jer je priča jako, jako duga.

Ali za kraj ovog pitanja jedna poruka mladima: Nije fora družiti se sa mangupima, nije fora izigravati mangupa, a najmanje je fora kada zbog toga svega završiš u zatvoru. Razmislite prije svakog koraka je li vam to uistinu treba i pokušajte zamisliti sve osobe koje biste povrijedili kada biste završili u zatvoru. Mislite na roditelje, na obitelj i na sebe same, ostanite na pravom putu, e to je fora”, rekla je Marina.