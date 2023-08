Najljepša žena svijeta progovorila o borbi s opakom bolešću: ‘Život u ovom stanju uzeo je danak’

Autor: Z.S.

Američka manekenka Bella Hadid (26), koju zovu najljepšom ženom svijeta, putem Instagrama obratila se svojim obožavateljima i široj javnosti te je otkrila detalje svoje borbe s lajmskom bolešću.

“Zahvalna sam svojoj mami što je sačuvala sve moje liječničke nalaze, što je bila uz mene cijelo vrijeme, nikad me nije napustila, čuvala me je i podržavala, ali ono najbitnije – što mi je cijelo ovo vrijeme vjerovala”, napisala je i nastavila.

Uzela danak

“Život u ovom stanju, koje se s vremenom pogoršavalo, i rad kako bih sebe, obitelj i ljude oko sebe učinila ponosnima, uzeli su danak na mnoge načine koje još ne mogu objasniti. Kao prvo, želim vam reći da sam ok i da se ne brinete. Kao drugo, ništa ne bih mijenjala, da trebam sve ovo ispočetka napraviti kako bih stigla do ovog trenutka u kojem sam sada, konačno zdrava, opet bih to učinila. To me učinilo osobom kakva sam danas”, dodala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bella 🦋 (@bellahadid)









“Što se tiče mogućeg povratka na pistu, vratit ću se kad budem spremna”, zaključila je.

Što je lajmska bolest?

Lajmsku bolest, inače, dobila je kad je imala 14 godina, a od nje je bolovao i njezin brat Anwar.

Lajmska bolest, također poznata kao Lymeova bolest, je infektivna bolest koja se prenosi na ljude putem ugriza zaraženih krpelja. Ova bolest dobila je ime po gradu Lyme u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je prvi put prepoznata 1975. godine.









Uzročnik Lajmske bolesti je bakterija Borrelia burgdorferi. Krpelji koji prenose ovu bakteriju najčešće se nalaze u šumama, travnatim područjima i visokoj travi. Bolest se obično prenosi kada zaraženi krpelj ostane pričvršćen na koži domaćina duže vrijeme, obično više od 24 sata.