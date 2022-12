‘NAJHRABRIJI ČOVJEK U ZLIM VREMENIMA’ Rade Šerbedžija na koncertu rasplakao okupljene sjećanjem na Đorđa Balaševića

Autor: Dnevno.hr/K.V.

Glumac, redatelj, pjesnik i glazbenik Rade Šerbedžija jučer je održao koncert “Eto pjesma” u Kikindi, gradu u Vojvodini. Svoju publiku je, kako prenosi Kurir, više puta nasmijavao i “bacao” u nostalgiju. Govorio je o svojim najdražim kolegama, odlascima te se prisjećao nekih anegdota koje je doživio tijekom boravka u inozemstvu.

Između starih i novih pjesama, Rade se sjetio svog velikog prijatelja Arsena, ali i svog boravka u Sloveniji. “Tamo sam se osjećao kao slon u staklenoj čaši, a supruga Lenka mi je rekla: ‘Ako baš moraš glumiti na stranom jeziku, možda je bolje da pokušaš na engleskom'”, prisjetio se Šerbedžija i nasmijao prisutne.

Do suza je okupljene nasmijao kada je prepričao anegdotu iz Londona. “Eeeej. Jeste li vi odozdo?” upitala ga je prolaznica. “Promrljao sam nešto u sebi da sam obično odozgo. Da skratim muke, odgovorim joj da sam Slovenac. Akcije mi padoše dok smo dugo stajali na crvenom svjetlu jer se, znate, Englezi boje komunizma, ona se uozbiljila: “Jao, Rade, pa to ste vi. Jao, majko moja mila, pa to ste vi. Što su vam učinili, da jedan Rade Šerbedžija čuva tuđu djecu”, kazala mu je nepoznata žena dok je Rade šetao sa svojim kćerima.





Posebno ih je dirnula pjesma “Pismo iz Londona”, koju je posvetio svom omiljenom pjesniku. “Đorđe Balašević je za mene bio najveći pjesnik na našim prostorima, ali i najhrabriji čovek u zlim vremenima”,poručio je Šerbedžija.

Govorio je i o svojim bliskim suradnicima, kazavši kako voli što za njega pišu “neki super majstori”, navodeći pritom i Husein Hasanefendića, gitarista Parnog Valjka.

Poručio je okupljenima da posjećuju kazalište, pogotovo kada prvi put dolaze u neki grad. “Potrebno je vreme, kao kad upoznaješ čovjeka ili ženu. Ukoliko želiš upoznati neku zemlju ili grad u kojem nisi bio, odmah čim dođeš idi u kazalište da vidiš gdje si”, zaključio je Rade.