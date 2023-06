‘NAJGORIH 90 SEKUNDI U MOM ŽIVOTU’ Bivša zečica otkrila detalje o aferi s Trumpom: ‘Znao je bili vulgaran, ali bili smo zaljubljeni’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša stanovnica Playboyjeve vile Karen McDougal nedavno je progovorila o svojoj aferi s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Otkrila je tako nekolicinu detalja o vezi koju Trump, čini se, i dalje negira.

McDougal je trenutno uz porno glumicu Stormy Daniels predmetom sudskog procesa protiv Trumpa, u kojem se navodi kako je njegov bivši odvjetnik Michael Cohen Stormy potplatio iznosom od 130 tisuća dolara kako bi šutjela. Ali to je samo jedna od čak 34 optužbe s kojima je Trump suočen.





McDougal je u razgovoru za Daily Mail izjavila: “Zna biti grub i vulgaran, ali kada ima svoje ljubazne trenutke, lijepo ga je vidjeti, jer to pokazuje da još uvijek postoji čovjek u njemu.” No za razliku od Stormy, koja je svoj odnos s Trumpom opisala kao “najgorih 90 sekundi u svojem životu“, McDougal je imala malo ljepše riječi. “Bila sam zaljubljena u njega i on je bio zaljubljen u mene. Znam to, jer mi je stalno govorio. Rekao bi: ‘Ti si moja beba i volim te’. Pokazivao me svojim prijateljima,” rekla je.

Usprkos navodnoj ljubavi između njih, McDougal je priznala kako je neko vrijeme tražila izlaz iz te desetomjesečne veze: “Prikazuju me kao nezadovoljnu ženu, ali to nisam ja. Ja sam to okončala.”

Karen je Trumpa upoznala na jednoj Playboyjevoj zabavi 2006. godine te tvrdi da su tada imali intimne odnose koje je Trump navodno htio platiti, što je ona odbila. “Bila sam odjevena i na odlasku, i vidjela sam debeli svežanj novca u njegovoj ruci. Znao je da je pogriješio kad je vidio koliko sam uzrujana. Plakala sam cijelim putem nazad,” prisjeća se.

Nakon toga su se, tvrdi, počeli sastajati barem pet puta mjesečno. Njihov prvi zajednički izlazak bio je na jezeru Tahoe u srpnju 2006. godine. “Plaćala sam za svoje letove i hotele, a on mi je vraćao te iznose u gotovini. Mislila sam da sam ja jedina žena,” rekla je. Čini se kako ju je na prekid afere konačno potaknuo trenutak kada su je fotografirali sa Trumpovim sinovima Ericom i Donaldom ml.. “Dogodilo se preko telefona. Nije bio zadovoljan. Ne voli da ga se odbija, ali nije me pokušavao uvjeriti da mu se vratim,” priznala je.