Najglasnija ‘beba’ u Makarskoj i 21-godišnji kuhar iz Zagreba probili led na ‘The Voiceu’

Večeras je na rasporedu treća epizoda showa ‘The Voice’. Uz Vannu (53) i Davora Gopca (59), koji su bili i u prethodnim sezonama, novi članovi žirija su Damir Urban (55) i Dino Jelusić (31) koji su zamijenili Ivana Dečaka i pokojnog Massima Savića.

U prošloj epizodi žiriju se predstavilo 12 kandidata, od kojih je osmero prošlo dalje u natjecanje. Pred žirijem je i večeras težak zadatak. Iz svojih crvenih stolica okrenuti će se onome tko ih bude najviše oduševio.

Izvela je pjesmu ‘Don’t cry for Loui’ (Vaya Con Dios). Bez obzira na virozu, pjevala je hrabro i do kraja, Gobac se jedini okrenuo i dobio novu članicu u svom timu.

“Woow! Filipa, meni se svidjela tvoja energija, ta tvoja veselost. Ta tvoja promuklost baš je seksi”, rekao je Gobac pa dodao: “Čestitam! Primljeni ste”

Gobac poručio Jakovu: ‘Biraj mene ako želiš pobijediti’

Jakov Peruško Rihtar, čovjek koji obožava hraniti ljude, kuhar je, ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba, ali je jako vezan i za Vis. U obitelji svi ili sviraju ili pjevaju.









Izveo je pjesmu ‘Arms of the woman'(Amos Lee) i donio bujicu emocija u studio. Sva četiri mentora su se i okrenula, a imamo i prvu blokadu u ovoj emisiji, i to Urbana kojeg je blokirala Vanna.

Kada mentor blokira mentora, on nema mogućnost uzeti natjecatelja u svoj tim.

“Obično kada mi se nešto svidi, malo govorim. To je meni to. Velika hrabrost je ovakvu pjesmu pjevati na predstavljanju”, rekla je Vanna.

“Bilo je odlično! Biraj mene ako želiš pobijediti”, dodao je Gobac.

“Sad su mi javili da sam blokiran. Jako mi je žao. Ovo je top, kad bi ja znao pjevati, ovako bih pjevao”, zaključio je Urban.

“Lijep glas, ali bilo je malo nesigurno. Kad sam se okrenuo, imao si lijepu frazu. Sve je bilo s osjećajem. Imao si snage izgurati”, ispričao je Jelusić.

Nakon brojnih komplimenata koje je dobio i uz veliku podršku publike Jakov je odabrao biti dio Dinina tima.