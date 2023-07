Najemotivniji trenutak na koncertu Oliveru Dragojeviću: ‘Jako mi puno fali ti čovik’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U subotu je održan koncert ‘Trag u beskraju‘ u čast Olivera Dragojevića koji nas je napustio prije pet godina. Tisuće ljudi okupilo se u Veloj Luci kako bi odali počast velikom Oliveru Dragojeviću, a posebno emotivan trenutak dogodio se uoči samog početka koncerta u razgovoru skladatelja Vinka Barčota, velikog prijatelja Olivera Dragojevića i voditelja Duška Ćurlića.

Vinko se najprije s Duškom prisjetio pjesme ‘Kad mi dođeš ti‘ i činjenice što Oliver nije na prvu reagirao na tu pjesmu. Kako je pojasnio, Oliver je uvijek dolazio kod njega ne znajući što će pjevati pa nekad neku otpjevanu pjesmu, zbog umora od koncerata i zasićenja glazbom, ne bi doživio na prvu.

No, skladatelj Oliveru nikad nije nudio svoje pjesme, a otkrio je i zašto.





“Nikad mu nisam nudio pjesmu jer sam štedio sebe i njega jer ako ja direktno njega pitam: ‘Oli, što misliš?’, njemu će kao prijatelju teško biti reći: ‘Ovo ti ne valja’, ali ja sam već znao da li mu se sviđa ili ne sviđa i koliko mu se sviđa.

Skladatelj se prisjetio i činjenice što je Oliver često mijenjao suradnike. “Ne znam je li to spontano išlo ili promišljeno, ali on je često mijenjao suradnike. Svi ti suradnici su bili svjesni veličine Olivera i žrtvovali su od sebe sve najbolje za njega. Oni su se mijenjali, a on je ostao isti. Bio je sve to njegov pečat na kraju”, rekao je Barčot.

Oliver i Vinko bili su veliki prijatelji, a ono što ih je posebno vezalo bilo je more. Skladatelj se vrlo emotivno i slikovito prisjetio druženja s Oliverom te istaknuo koliko mu neizmjerno nedostaje, a mnoge je posebno ganuo kada je kazao da ga dandanas sanja.

“Često smo bili na moru, i kao što uvijek kažem, uvijek sam ga doživljavao sa strahopoštovanjem kao glazbenika, ali na moru smo bili ravnopravni. Lipo nam je bilo. Baš smo jednako doživljavali more, svu onu težinu i sve ono što nam pruža more”, prisjetio se Barčot.









“Neizmjeno fali. Jako mi puno fali ti čovik“, rekao je vrlo emotivno Barčot, a na Duškovo pitanje u kojim trenucima, odgovorio je.

“Uvijek. Ali teško mi bude kad idem na more pa prođem kraj onih naših pozicija, što ih mi zovemo postajem pa se sjetiš ovdje mu je pobjegao zubatac, onamo smo ulovili škrpinu, onamo smo ono, ovdje nam je bilo nevrijeme…Sjetiš se, cijeli život ti nekako prođe kroz glavu, vrati te to. Još i dandanas ga sanjam da je tu i onda me zove da idemo sutra na more”, otkrio je Barčot uoči samog početka koncerta.