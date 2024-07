Najbolji pizza majstor na svijetu: Evo kako se radi najbolja pizza na svijetu

Autor: T.Š.

U HTV-ovoj emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska‘ gostovao je najbolji pizza majstor na svijetu, Alen Radanović iz Osijeka, koji je titulu najboljega osvojio na natjecanju u Napulju, u konkurenciji s još oko 1100 majstora pizze. Otkrio je koliko se pripremao za izradu dobre pizze, ali i neke zanimljivosti, koje svakako vrijedi isprobati kada se odlučite za pripremu slasne domaće pizze.

Izradu dobre pizze Alen Radanović usavršavao je tri mjeseca na “Academy of pizza” u Napulju, a potom je ostao raditi u Napulju još nekoliko mjeseci, a s gledateljima je podijelio nekoliko zanimljivih podataka, posebno kada je riječ o izradi tijesta za pizzu.

U tijesto, uobičajeno, ide brašno, voda, kvasac i sol. I kada se tijesto zamijesi, kaže Radanović, postoje teorije da bi se brašno trebalo na sobnoj temperaturi fermentirati bar 18 sati.

Tajne najvećeg pizza majstora

Kvasca u tijesto ne stavlja puno. Kada u Osijeku rade pizze u smjesu s 30 kilograma brašna stavi se svega 7-8 grama kvasca. Potom im tijesto u fermentacijskim komorama stoji 36 sati, odnosno – ima duplu fermentaciju.

Za sve one koji rade tijesto kod kuće, Radanović preporučuje da tijesto odstoji 15-ak sati, a najbolje je da odstoji preko noći. Kad se tijesto napuhne, potrebno ga je premijesiti, potom pričekati pola ili sat vremena. Preporučio je pizzu peći na najvećoj temperaturi i to na najvišoj rešetki u pećnici. Pogledajte kako se radi najbolja pizza na svijetu ovdje.









Budući da najbolji pizza majstor dolazi iz Slavonije, priznao je da je već neko vrijeme smišljao pizzu s kulenom, ali to se nikako do sada nije realiziralo, jer kako kaže, oni kulen vole jesti, pa niti ne stigne do pizze, a omiljena pizza mu je margarita s pikantnom kobasicom.