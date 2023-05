‘NAJBOLJE SU PROLAZILI ONI HLADNE GLAVE’ Melkior Bašić o Masterchefu: ‘Ne bih kušao jelo iz prve sezone, to mi nije odgovaralo’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Jedan od najboljih hrvatskih chefova Melkior Bašić radna iskustva stjecao je u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu. Stažirao je u restoranima s Michelinovom zvjezdicom u Bordeauxu u Francuskoj, Le Prince Noir, Lormont, La Cape, Cenon i L’Oiseau Bleu. Njegov karijerni put zapravo i ne iznenađuje. Odrastao je uz oca, uglednog chefa Silvia Belužića, a tijekom dvanaestogodišnjeg rada u uglednoj konzultantskoj tvrtki Kreativna kuhinja naučio je sve tajne vrhunskoga kulinarstva. Šira domaća javnost upoznala ga je kao člana žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef te je brzo stekao veliku popularnost kao prepoznatljivo televizijsko lice. Razgovarali smo o iskustvu koje nosi iz tog showa, o tome kako danas usavršava svoj zanat, a dotaknuli smo se i zanimljivih navika Hrvata te domaće gastronomske scene.

* Jednom ste izjavili da treba svaki dan učiti. Kako se danas usavršavate, na čemu je trenutni fokus?

Točno, izjavio sam to više puta. Kako danas učim? Sve ovisi o tome u kojem sam trenutku u godini. Trenutačno se zbog opsega posla i angažmana u MasterChefu educiram tako da idem po restoranima, kušam novu hranu. To je istraživanje okusa i kombinacija, a uz to proučavam tehnike kuhanja iz knjiga. Trenutačno to sad stignem. Kad se posao malo slegne, najvjerojatnije ću opet ići kuhati i stažirati, nadam se.





* Kako opisujete iskustvo stečeno u MasterChefu?

Naglasit ću da mi je najveće iskustvo u MasterChefu bila komunikacija s ljudima – da slušam ljude, da komuniciram, da poslušam tuđe mišljenje. Educirani smo najviše u pogledu komunikacije jer mi kuhari smo ponekad veliki egoisti.

* Kada se osvrnete na sve kandidate dosad, možete li izdvojiti nešto u čemu su svi ili mnogi griješili?

Treba dobro razmisliti prije samog izazova što je moguće, a što nemoguće napraviti. Najveći neprijatelj vam je vrijeme i vi sami sebi zbog nervoze. Trebate smiriti nervozu. Kada vidite da nešto nije uspjelo, ne treba oko toga izgubiti još deset minuta, nego jednostavno ići dalje. Nemaš jednu komponentu, ako možeš nešto drugo napraviti, super, ako ne, to je to. Treba ostati hladne glave. Vidjeli ste u emisiji da su najbolje prolazili oni koji su znali kako ostati hladni.

* Možete li nabrojiti neka jela koja su vas posebno oduševila i neko koje ne biste željeli ponovno kušati?

Ima jela koja bih radije kušao, ali teško ih je izdvojiti jer su to sve drugačiji stilovi kuhanja. Dobro jelo nikada se ne odbija za repete. Ne bih kušao jelo iz prve sezone s inćunima i grožđem, to mi nije odgovaralo.









* Što je, po vašem mišljenju, najbolje što natjecatelji dobivaju iz sudjelovanja u MasterChefu?

Izazov sa stresom i znanje koje dobiju. Kod MasterChefa je super to što, kad odete u show i uđete u MasterChef kuću gdje nema ni mobitela ni telefona ni interneta, imate samo knjige. Super je to što onda to vrijeme koje provedete u showu razgovarate samo o kuhinji. Nema ni jedne druge teme, što je super, i tako osoba može puno napredovati.

* Ukusno i zdravo mnogima još ne ide “ruku pod ruku”. Kojeg bismo se pravila pri kuhanju trebali držati kako bi naša prehrana bila pravilna i što je moguće zdravija?









Bitna je namirnica i ne treba je previše termički obrađivati. Ne stavljati previše začina. Ako je kvalitetna, namirnici ne treba puno začina ni termičke obrade. Ako imate brokulu koja je jako dobra, kuha se na pari, ne u vodi. Ako imate stake, želite osjetiti to meso, to govedo, tu sortu goveda.

* Kako biste u tri riječi opisali hrvatsku domaću kuhinju?

Jako, jako fina. Ipak smo odrasli na njoj.

* Što biste rekli, koje su najgore navike Hrvata kada je u pitanju kuhanje, ali i sama prehrana, a koje bi trebalo pohvaliti?

Navika je ta da sve treba biti vruće. Smatram da sve namirnice treba ostaviti da se temperiraju. Npr. ako imate pečenje, ne valja ga odmah izvaditi iz pećnice i rezati. Treba ga ostaviti malo da se smiri i onda će se lakše rezati i sokovi će se pravilnije rasporediti po mesu. Vani u restoranima nikada ne dobijete kipuću hranu, nego temperiranu. Kada se hrana temperira, okusi su intenzivniji. Pohvalio bih to što imamo kvalitetne namirnice. Hrvatska kuhinja ima stvarno kvalitetne namirnice.

* Narod smo koji je poznat po dugom ispijanju kava. Je li to loša navika? Jeste li jedan od onih koji vole satima sjediti uz kavu?

Smatram da je to loša navika, ali volimo sjesti na kavu vikendom. Pijem espresso, ali nisam taj koji voli satima sjediti za kavom. Popijem dnevno i šest, sedam espressa. Ne stavljam u kavu ni šećer ni mlijeko.

* Koji je najbolji kulinarski savjet koji ste dobili u svojoj karijeri?

Stisni zube, bit će teško. I razmišljaj o namirnici, promatraj je da vidiš kako se ponaša na kojoj temperaturi.

* Koji kulinarski savjet sami rado dijelite?

Za koji god me pitate, podijelit ću ga ako imam znanja. Ali isto i one savjete koje sam i sam dobio: Stisni zube i promatraj namirnicu.

* Kako biste opisali domaću gastronomsku scenu, stojimo li dobro na svjetskoj karti?

O tome možemo raspravljati, to je dublja tema. Poanta je u tome što podrazumijevate pod izrazom gastronomska scena, jesu li to restorani u kojima rade ljudi iz ugostiteljstva ili sve, i oni sezonski… To je osjetljiva tema, ali smatram da je dio na dobrom putu, a dio je na lošem putu. Ima tu i dobrog i lošeg.

* Kakvo je vaše iskustvo s domaćim mladim kuharima, mogu li se mladi danas kvalitetno školovati u Hrvatskoj za buduće chefove?

Mogu se kvalitetno školovati, samo moraju imati strpljenja. To je jako bitno, moraju shvatiti da ne mogu preko noći postati chef. Chef ne znači samo kuhanje, tu je i nabava, inventura, naručivanje robe i još mnogo toga.

* Jeste li možda čuli za neko novo mlado ime na gastronomskoj sceni?

Svaki dan imate neko novo ime. Ima jako puno mladih kuhara i super su. Drago mi je što su tehnički potkovani i što vole koristiti domaće namirnice, to mi se kod njih najviše sviđa.

* Što je potrebno da bi bili uspješni chefovi?

Puno osobnog odricanja u životu, puno se posvetiti poslu i gostima.

* Što vam je u tom poslu najteže, a što najljepše?

Najteže je odricanje. Praktički ponekad trebate raditi kada svi provode vrijeme sa svojim obiteljima. Kada se svi odmaraju, vi ćete raditi. Najljepše je kada poslužite hranu, a gost je jede i vi to vidite kroz prozor u kuhinji. I onda, ako je oduševljen, njegov izraz lica. To je nešto najljepše.

* Nedavno ste otkrili da doma kuha vaša supruga. Što najbolje kuha, postoji li nešto što priprema možda i bolje od vas?

Da, moja draga kuha, dobro priprema gulaš s tjesteninom, pečeno pile, u posljednje vrijeme počela je istraživati jela od povrća. Dobro je što uvijek jedemo šareno.

* Jeste li joj ikad uputili dobronamjernu kritiku ili prešutite ako nešto nije kako treba ili po vašem ukusu?

Uvijek uputim dobronamjernu kritiku. Mi smo kuhari sretni kada nam netko nešto skuha. Prezadovoljan sam kada netko drugi kuha.

* Kako se volite opuštati, imate li neke hobije?

Volim se opuštati, sad sam radio na terasi stolariju za vrt. Trebao sam to napraviti da bude lijepo. I opuštam se igranjem igrica na računalu, kao i istraživanjem. Fanatik sam Excela, znam da zvuči malo čudno, ali čudo je što se sve u Excelu može raditi.

* Postoji li neka osoba kojoj biste rado kuhali ili događaj, što bi se našlo na meniju?

Svaki je gost poseban i svakom bih se gostu s guštom posvetio.

* Kada je u pitanju vaša karijera, imate li neku neostvarenu želju?

Trenutačno sam na projektima, a želja imam. Neka ostane na tome, jer ako ih kažem, neće mi se ostvariti.