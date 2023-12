Najavile povratak u novu sezonu Ljubav je na selu, gledatelji: ‘Dobit će status branitelja’

Autor: I.D.

Farmeri zanimljivih i raznolikih karaktera u reality showu “Ljubav je na selu“ pokušavali su pronaći svoju srodnu dušu koja im je nedostajala. Otvorili su svoje srce i vrata svoje farme kandidatkinjama koje su bile spremne ići u pustolovinu s njima. Dok su se budile iskre među kandidatima, došlo je do raznih zapleta. Show je do sad spojio mnoge parove, a gledatelje je upoznao s vječitim solo igračicama, Ines i Irenom.

Naime, u posljednjoj emisiji Ljubav je na selu, Ines je rekla da se vraća u sljedeću sezonu showa, to jest 17. po redu, a Irena je također potvrdila da će gledatelji imati prilike i nju gledati sljedeće godine. “Mi putujemo prema novoj 17. sezoni showa Ljubav je na selu. Kakva bi to bila Ljubav je na selu bez Irene i mene. Pa to ne bi bila ljubav na selu”, otkrila je Ines.

‘Simbioza samo takva’

Gledatelji odmah komentirali najavu RTL-ove nove sezone showa. “Ines će na kraju još dobit i status branitelja”, “Ograničiti sudjelovanje na maksimalno 3 sezone svim kandidatima”, “Neće se usrećiti dok se Joža Manulić ne prijavi, ali on je još mlad ima vremena”, “Sačuvaj me Bože!”, “Pa to bi točno bila tragedija”, pisali su gledatelji.

“Dobar izvor zarade, kao da su u radnom odnosu”, “Simbioza samo takva”, “Nadam se da će do tada pronaći nekoga. Samo da se opet ne pojave na TV-u”, “I vi uporne pa nikako da odustanete”, “Dosadile i Bogu i narodu”, “Ako tak nastave od muke će prestat emitirat emisiju”, “Pa zašto im braniti. Nitko farmere nije tjerao da ih pozovu na svoju farmu. Mogli su ih izbaciti pri prvom izbacivanju”, komentiralo se na društvenim mrežama.