NAGLO PREMINUO DOMAĆI GLAZBENIK! Oproštaj kolega pogađa u srce: ‘Zastaju riječi u grlu i zvuci u našim instrumentima, ostaju suze jer smo izgubili prijatelja’

Autor: N.K

Tužnu vijest priopćili su iz Gradske glazbe Zvonimir Solin. Preminuo je njihov član, Bračanin Jurica Martinić Cezar rođen 19.12.1982. Iznenada je preminuo 7.1.2022.

Od dragog prijatelja oprostili su se emotivnom objavom na Facebooku.

Njihovu posvetu koju su započeli pjesmom svom dragom članu prenosimo u cijelosti.

”Doviđenja, dragi, doviđenja;

Ti nam prijatelju jednom bješe sve.

Urečen rastanak bez našeg htijenja

obećava i sastanak, zar ne?

Ovo je trenutak u kojem zastaju riječi u grlu i zvuci u našim instrumentima, ostaju suze jer smo izgubili dragog prijatelja i člana naše Glazbe Juricu Martinića koji nas je iznenada i prerano napustio 7. siječnja 2022.









Veličina jednog vremena ne mjeri se brojem otkinutih listova na kalendaru nego onim što je i kako je u tom vremenu učinjeno. Jurinih velikih 16 godina koje je darovao našoj Glazbi ostavljaju duboki trag u njenoj stoljetnoj povijesti jer je on u svojem vremenu učinio najviše što je mogao – dao je cijelog sebe, do posljednjeg tona, do posljednjeg daha…

Bez njega više ništa neće biti isto, ni koncerti, ni probe, ni putovanja ni fešte…, ali ostaju neizbrisive uspomene na jednog dobrog, dragog, optimističnog i uvijek nasmijanog prijatelja koji će na neki drugačiji način i dalje biti prisutan u svakoj našoj odsviranoj noti i ispričanoj priči iz glazbarskog života. Iza Jurice ostaje ogromna praznina, ali i ponos što je bio i ostaje dio nas.

Dragi naš prijatelju, počivaj u miru Božjem”, stoji u dirljivoj objavi.