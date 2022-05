‘NAGLO MI JE POZLILO’ Otac pokojnog Vidoja Ristovića je shrvan, ne ustaje iz kreveta: ‘Teško dišem, doktori su oko mene…’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon posljednjeg ispraćaja povjesničara umjetnosti Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini života, njegovom ocu Viktoru Ristoviću je pozlilo, otkrio je u izjavi za srpske medije.

“Nemam trenutno snage puno pričati. Znam da ima milijun pitanja za mene. Teško dišem, doktori su oko mene i cijeli dan sam proveo u krevetu. Naglo mi je pozlilo, bolje je da je uvijek netko tu pored da može uskočiti ako se nešto dogodi”, rekao je Viktor Ristović za Kurir.

“Mislim da je sada najmanje bitno to što se događalo u stanu za koji me pitate. Sin mi je umro, to je nešto što mi je cijelo vrijeme pred očima. Kad mi bude bolje i kad osvijestim da Vidoja više nema, progovorit ću o svemu”, dodao je.





Viktor Ristović zvani Miša Grof se nakon sprovoda zatvorio u kuću. Izvori dodaju da se tijekom posljednjeg ispraćaja kontrolirao, a emocije su ga svladale kad je sve završilo.

“Plakao je cijeli dan, ništa ne jede danima i zato mu je pozlilo. Znamo samo da su mu liječnici dali infuziju tijekom jučerašnjeg dana. Mjerili su mu tlak i pokušali ga natjerati da nešto pojede. Ne ustaje iz kreveta, kasno se budi, a tražio je doktore da mu daju nešto za smirenje da bi mogao odspavati jer i s tim ima problema”, rekao je izvor za portal Republika.rs.

Podsjetimo, suprug voditeljice Nikoline Pišek iznenada je preminuo nakon masaže, a nakon njegove smrti zatražena je i obdukcija.