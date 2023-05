‘NADAM SE DA SE NEĆE RUKOVATI S KRALJEM’ Procurio snimak muškarca koji besramno kopa nos pred svima!

U subotu se održava svečana ceremonija krunidbe kralja Charlesa III. i kraljice Camille. Ceremonija kreće procesijom od Buckinghamske palače dok je zadnja lokacija Westminsterska opatija, gdje će se i održati krunidba.

Na krunidbu je stigao veliki broj slavnih. Među njima su Nick Cave, Lionel Richie i mnogi drugi. Pristigla je i supruga predsjednika Ukrajine, Olena Zelenska. Srdačno se pozdravila s Akshatom Murthy, suprugom britanskog premijera Rishi Sunaka.

Nose picker at the #Coronation I hope he doesn’t get to shake the King’s hand. pic.twitter.com/mEl19tNeNZ





— Keith Towns (@keithtowns) May 6, 2023