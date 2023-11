Na YouTube kanalu Đorđa Balaševića osvanula nova verzija pjesme posvećene Vukovaru

Autor: Barbara Grgić

Ovaj je vikend na službenom kanalu pokojnog kantautora Đorđa Balaševića izašla nova verzija pjesme” Čovek s mesecom u očima”, koju je Balašević posvetio Vukovaru i, kako je sam rekao, “svim srušenim gradovima svijeta”.

Inače, na kanalu koji na YouTubeu vodi obitelj pokojnog pjevača nalaze se studijska i nekoliko verzija pjesme uživo.





Pjesma “Čovek s mesecom u očima” objavljena je na kultnom albumu “Jedan od onih života”.

Ovo je tekst pjesme:

Sumoran i nem, jablan gromom razvaljen,

zagledan u čašu preduboku.

Bio mi je stran i naizgled normalan,

al’ tad mu spazih odraz meseca u oku.

On me oslovi: ‘Pa, kako idu poslovi?’

‘Ma, idu’, progunđah, ‘u vražjeg vraga!’

Na to on planu naprasno, odmeri me sablasno,

‘Nemate vi pojma, braćo draga…’

Ne znaš ti šta znači ubiti grad,

ne znaš ti bauke kaljavih rovova.

Ne znaš ti šta znači spavati sad,

čim sklopim oči, ništa osim tih krovova!

Kada sklopim oči, nebom naiđu mobe,

zamirišu gostinske sobe, nebom svadba odzvanja.

Kada sklopim oči, nebom promiču lica,

zatreperi roj tamburica, Dunav sedef odranja…









Zverko ludila, što si se probudila?

Crni ti je princ poljubac dao.

Al’ neću se stideti što Boga neću videti,

jer to i nije Bog kojeg sam znao.

Ne znaš ti, nema oslobođenih,

svaku tišinu mi granata prošara.

Spasen je taj prvi pogođeni,

a svi su drugi večni taoci košmara.

Kada sklopim oči, nebom naiđu lađe,

zvona, lavež, komšijske svađe, miris svežeg oranja.

Ali kada svane, vetri s reke zacvile.

Znam, to tuže vodene vile, Dunav tamjan odranja.

Na istom albumu nalazi se i pjesma “Krivi smo mi”, u kojoj je Balašević iznio još antiratnih stavova.









“Za pametnog čovjeka svaki je rat izgubljen. Ne moraš ni sudjelovati u njemu da bi ga izgubio”, rekao je ne jednom prilikom Đorđe Balašević citirajući lika iz romana kojeg je sam stvorio.

U isto vrijeme pao je u nemilost Miloševićevog režima zbog svoji antinacionalističkih i antiratnih stavova. Miloševića je opjevao u dvije pjesme: “Balada o Gledi Gluperdi” i, puno direktnije, “Sloboda – Ne”.

“Dokle, bre, da nas voza, zli čarobnjak iz Oza”, pjevao je Balašević Miloševiću u drugoj pjesmi.