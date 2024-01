Na tronu je bila 52 godine, zvali je ‘kraljicom pepeljara’: ‘Ne mogu zamisliti da abdiciram’

Danska kraljica Margareta visoka gotovo 185 centimetara strastvena je prema cigaretama i ima izvanrednim umjetnički talent, no odstupiti će sa svog prijestolja 14. siječnja. Iako je jedna od najdugovječnijih, najcjenjenijih i najzanimljivijih europskih monarha. Njena odluka da abdicira u korist svog sina, prijestolonasljednika Frederika, izazvala je šok među danskim, ali i svjetskim građanima. U manje od dva tjedna završit će njezinih 52 godine vladavine, a Margaretha će ostati upamćena kao monarhinja s najdužim stažem u 1200 godina dugoj povijesti danske monarhije.

“Ne mogu zamisliti da abdiciram. Osim ako se beznadno razbolim”, rekla je jednom prilikom, u svjetlu čega je njezin potez još neobičniji. Početkom 2023. godine privremeno se povukla s kraljevskih dužnosti zbog operacije leđa, a upravo je taj događaj okarakterizirala kao jedan od razloga abdikacije.

A piece of Danish history happened a short while ago, when Queen Margrethe 11, announced in her traditional New Years Eve television address, that after 52 years loyal service, she will abdicate in favour of her eldest son, Prince Frederick. pic.twitter.com/gX0JI35PsC

