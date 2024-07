Na setu se zaljubio u Veljaču i zbog nje prekinuo petogodišnju vezu: Evo gdje je danas

Autor: B.G.

Kultna hrvatska sapunica “Villa Maria” je prije točno dvadeset godina obarala sve rekorde gledanosti. Svi su uživali u zgodama i nezgodama i ljubavnim peripetijama tajkunove kćeri Dore Jurak i siromašnog Luke Pongraca.

Njih su u seriji tumačili Jelena Veljača i Damir Markovina, koji su se do kraja serije zaljubili i zaučili, a javnost i dan danas pamti scenu u kojoj Dora prevari svog zaručnika Luku s Petrom Grašom, koji je imao manju ulogu u hit sapunici, no te je kadrove iskoristio za svoj spot “Šta ti je svit”.

Jelena i Damir su strastvene poljupce, osim kao Dora i Luka, izmje­njivali i nakon što bi se ugasile kamere. Međutim, tjedan dana prije snimanja posljednjeg, 160. nastavka, par je bliskim prijateljima otkrio da su između ljubavi i prijateljstva ipak odabrali prijateljstvo.

Zbog Veljače prekinuo petogodišnju vezu

“Ljudi me prepoznaju, iz kafića viču: ‘Luka, ti si Bog’, a u dućanu su me ispitivali: ‘Oprostite, vi se ženite u seriji?”, svojedobno je kazao rođeni Beograđanin. Kako su svojevremeno pisali hrvatski mediji, i Jelena i Damir su bili u vezi kad je među njima zaiskrilo, no on je ostavio Talijanku s kojom je bio pet godina, a Jelena Amerikanca Johna. Ubrzo ga je Jelena zamijenila producentom serije Majetićem s kojim je kreirala nove sapunice.

Nakon serije, Veljača se iz glumačke karijere prebacila na onu producentice i scenaristice, a i iza sebe ima brakove s glumcima Jankom Popovićem Volarićem i Draženom Čučekom s kojim je dobila kćer Lenu.

Markovina se nakon ‘Ville Marie’ pomalo povukao, a sada ćemo ga ponovno imati priliku gledati na malim ekranima. Markovina će se uskoro pojaviti u horor-komediji “Šalša”. U filmu će glumiti bok uz bok s Momčilom Otaševićem, Ivanom Gulin, Snježanom Sinovčić Šiškov, Milicom Janevski, Ljubišom Savanovićem i Slavkom Sobinom.

U središtu zombi komedije „Šalša“ je Vatroslav (Momčilo Otašević), vječiti student koji u Zagrebu ostane bez posla i smještaja te prihvati ponudu da dođe na izolirani dalmatinski otok Mala Glava pomoći u berbi rajčica. Tamo upoznaje stomatologinju Irenu (Ivana Gulin) i simpatičan „domaći svit“, no nakon „fešte od poma“ brzo postane svjestan da Mala Glava skriva mračnu tajnu zbog koje je najbolje – bježati.