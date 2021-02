NA PUTU ZA BIRTIJU! Indira se prisjetila nastupa na Dori uz legendarne snimke

Autor: Dnevno.hr

Dok svi i dalje šuškaju o subotnjoj Dori 44-godišnja pjevačica Indira Levak prisjetila se prošlogodišnje na kojoj je pobijedio Damir Kedžo s pjesmom “Divlji vjetre”.

Indira je tako na svom Instagram profilu podijelila dva satirična videa koja je napravio pjevač Davor Lovrinić, jedan od natjecatelja showa Supertalent.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Indira Levak Official (@indiralevak)

Video zapisi su isječci s njezina nastupa na prošlogodišnjoj Dori, kada se Indira natjecala s pjesmom “You will never break my heart”, koja je bila na 3. mjestu, a ispred nje je bila Mia Negovetić i Kedžo.









“Ekipa i ja na putu za birtiju na dan ponovnog otvaranja” i “Kad me prodavačica pita da li želim šunkicu u komadu ili rezano” poruke su uz njezinu koreografiju, a sudeći po Indirinim komentarima, nasmijala se na svoj račun.

“Volim kad se smijete! Ajmo još”, napisala je Indira u opisu videa.

“Luda”, “Carica si”, “Najbolja si”, samo su neki od brojnih komentara koje su joj pratitelji ostavljali u komentarima uz emotikone plakanja od smijeha.