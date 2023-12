Na profilu Mladena Grdovića osvanuo upečatljiv sadržaj, menadžer: ‘To sporo ide’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevač Mladen Grdović i više je nego dobro poznat hrvatskoj i široj javnosti. Svojom karijerom ostvario je rijetko viđene uspjehe, no sada je u fokus dospio zbog jedne nesretne situacije.

Svi koji su u proteklom danu posjetili jedan od njegova dva Facebook profila, naišli su na neugodno iznenađenje. Naime, na njegovoj priči osvanula je fotografija kakva više pripada časopisu za odrasle.

Menadžer umirio fanove

Pjevačev menadžer, Ljubo Šeperić, ipak je mogao malo umiriti publiku. Naime, kako je izvijestio za domaće medije, Mladen s time nije imao ništa već je to djelo internetskih hakera.

“Hakirani smo! Nismo više vlasnici tih dviju stranica. To traje već dva mjeseca. Hakirani smo kad i Croatia Records. Pisali smo Facebooku da smo hakirani, da nam vrati profile ili neka ih izbrišu”, komentirao je za Slobodnu Dalmaciju.

“Nemamo šifru za profile”

“Rekli su da će to riješiti samo što to sporo ide. Nemamo šifru za te profile, čim to riješe, moći ćemo opet raditi”, dodao je menadžer. Svoja dva profila Mladen je inače koristio za najavu koncerata, tako da je ovakav sadržaj još više zapeo za oko.









Podsjetimo, nedavno je svojim izjavama Grdović također privukao znatnu pozornost. Pričajući o svojoj karijeri, osvrnuo se na javne prozivke svojih estradnih kolegica, Vlatke Pokos i Alke Vuice.









“To su sve moji prijatelji i ja ne znam koji je njima vrag, odjednom polude svi. Ovaj napravio, onaj napravio, što si napravila, dvije riječi ako je napisala. Karijeru napravi čovjek sam. To znači da prije svega moraš imati nešto u sebi”, komentirao je tada.

“Nisam ja lijep, ali moraš imati neki magnet, jel tako? Nema veze, ja volim oprostiti ljudima. Ja Alku kad vidim, ja je poljubim. Za Vlatku ne znam baš, jer me iznenadila. Toliko smo bili veliki prijatelji, ali isto bih joj oprostio”, zaključio je.