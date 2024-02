Na krunidbi kralja Charlesa pojavio se zlokoban znak: Mnogi su ga tada olako shvatili

Nakon tužnih vijesti o raku kralja Charlesa koje su jučer iz Buckinghamske palače obišle cijeli svijet, društvenim mrežama počela se širiti snimka bizarnog trenutka s njegove krunidbe u svibnju 2023. godine.

Naime, rijetki su gledatelji tada uočili neobičnu figuru koja se nakratko pojavila na ulazu u Westminstersku opatiju, čovjeka odjevenog u tamnu odjeću koji je izgledom podsjećao na mitskog kosca, simbol smrti.

Dok su brojni tada pisali kako nije riječ o dobrom znaku, na kraju se ispostavilo da se radilo o jednom od pomoćnika koji sudjeluju u vjerskim ceremonijama.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023