Na Korčuli se udala unuka slavnog špijuna, zbog njenog djeda Tito je mijenjao zakon

Margaret MacLean, unuka sir Fitzroyja MacLeana, slavnog svjetskog diplomata, vojnika i književnika, koji je također bio poznat kao engleski špijun i bliski prijatelj Josipa Broza Tita.

Margaretin djed je navodno bio inspiracije za lik planetarno popularnog Jamesa Bonda, a stupila je u brak na otoku Korčuli, koji je bio omiljena rezidencija njenih djeda i bake, Fitzroya i lady Veronice MacLean.

Vjenčanje iz snova na Korčuli

Ovaj bajkoviti događaj organizirala je agencija za vjenčanja “Korčula Dream Wedding,”. Margaret MacLean je izrekla sudbonosno “da” na predivnom dalmatinskom otoku.





Njen odabranik bio je Amerikanac Dustin Helgeson, rodom iz New Yorka, koji je po zanimanju televizijski i filmski redatelj i producent. Osim bliskih članova obitelji, na ovoj sretnoj svečanosti prisustvovali su i mladi umjetnici i dizajneri iz New Yorka.







Kako piše Slobodna Dalmacija, prezime MacLean je dobro poznato Korčulanima. Njen djed je u rujnu 1943. godine bio poslan u tada okupiranu Jugoslaviju kako bi istražio važnost i snagu partizanskog pokreta.

Brzo je sklopio prijateljstvo s Titom, koji je volio i njegova supruga lady Veronica, iako je u svojim memoarima opisivao Tita kao “diktatora i surovog komunista.”

Prijateljstvo između Fitzroya MacLeana, šefa savezničke misije, i vođe antifašističkog pokreta, trajalo je od 1943. do 1945. godine. Nakon rata, to prijateljstvo se nastavilo sve do Titove smrti.

U periodu nakon kapitulacije Italije u rujnu i listopadu 1943., MacLean se zajedno s partizanskim liderima kretao iz središnje Bosne prema dalmatinskom zaleđu i obali. Kasnije je stigao brodićem do Korčule, gdje je organizirao dostavu britanske vojne pomoći i gdje se duboko zaljubio u staru gradsku jezgru.

Tito je izašao u susret svom prijatelju iz rata

Kasnije, krajem 60-ih, lady Veronica i sir Fitzroy odlučili su provoditi ljeta u Dalmaciji, posebno na Korčuli, umjesto u hladnoj Škotskoj. Kupili su palaču Boschi u središtu grada, iako su se suočili s problemom tadašnjih jugoslavenskih zakona koji nisu dopuštali strancima kupovinu nekretnina.

No, Tito je izašao u susret svom prijatelju iz rata i promijenio zakon privremeno, omogućavajući MacLeanovima da postanu vlasnici palače, što je ostalo nepromijenjeno do danas.

Ljubav prema Korčuli prenijeli su i na svoju djecu, a obitelj MacLean i dalje provodi ljeta na otoku. James MacLean, njihov sin i poznati pisac horora i trilera, bio je otac mladenke Margaret i također je odlučio prvi put se oženiti na Korčuli.

Stariji stanovnici Korčule i dalje pamte to vjenčanje, a Jamesova prva supruga bila je Sarah Jansen, čiji je očuh bio uspješan i bogat poslovni čovjek, a majka je bila influencerica poznata po svojim izvanrednim londonskim zabavama.