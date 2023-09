Na isti dan Marin Miletić slavi rođendan svoje Kristine, ali i godišnjicu smrti svoje Danijele

Autor: B.G.

4. rujan. Jedan sasvim običan dan, osim za Mostovca Marina Miletića. Danas se obilježava dvije godine od prerane smrti njegove supruge Danijele. Osim toga, njegova djevojka, zanosna glumica Kristina Krepela, slavi svoj 44. rođendan.

“Što da Ti poželim Kraljice moja na tvoj rođendan? Ostani svoja – kontra svih struja, tako veličanstvena u svojoj hrabrosti, tako blagoslovljena u svojoj ljepoti koju godine samo miluju, tako pufasta kao dijete koje otvorena srca ide svima, tako dobra da od nikoga ne odustaješ. Hvala Ti što postojiš Kristina! Neka ti je sretan i blagoslovljen rođendan”, napisao je Marin na svom Instagram profilu.



View this post on Instagram A post shared by Marin Miletić (@marinmiletic_)

I dok je n svom Instagramu pisao lijepe želje svojoj Kristini, na svom Facebook profilu svojoj je preminuloj supruzi posvetio dirljivu objavu.

“Vjerujem u život vječni. Vjerujem u Uskrsnuće duše i tijela. Vjerujem u Boga, Stvoritelja cijelog svemira. Vjerujem da život smrću ne prestaje nego se samo – mijenja. Vjerujem da ćemo u onoj dimenziji postojanja, okupljeni oko Krista, gledati oči u oči sve svoje mile koji su se preselili iz ovoga ovdje u ono – ondje. Vjerujem da sve one koji nas okružuju, roditelje, suprugu, djecu, prijatelje – treba voljeti i njegovati za života. I za života svjedočiti vjernost i ljubav. Baš jer vjerujem – svaka težina, padovi i kušnje, križevi – imaju svoj duboki smisao. I nije to neko nadanje ili čuvstvo. Ne, to je duboka sigurnost izgrađena na Stijeni, da najviše rasteš hodajući onim uskim stazama posutim trnjem koje te vode u Nebo. Ništa ne nestaje. Sve tek – prelaskom – nastaje na savršeno svoje postojanje. Od Boga nastali, Bogu svome idemo, kada dođe naše vrijeme”, napisao je Miletić.

Podsjetimo, supruga političara i saborskog zastupnika preminula je 2021. godine nakon borbe s teškom bolešću, a bila je u braku s Miletićem 24 godine te su dobili i dvoje djece.









Prije Marina, Krepela je pak bila u 15 godina dugoj vezi sa snimateljem Goranom Legovićem.

Upoznali su se na Akademiji dramske umjetnosti i ubrzo postali par. Iako je veza bila poprilično ozbiljna, o braku i djeci nisu razmišljali.