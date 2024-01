Na HRT-u prikazan film s legendarnim glumcem: Strašna tragedija mu obilježila život

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U utorak je na HRT-u emitiran film Ljeto kada sam naučila letjeti, u kojemu se pojavljuje legendarni crnogorski glumac Žarko Laušević, čiji je život obilježila strašna tragedija. Žarko je u filmu utjelovio lik Nikole, a riječ je o jednom od njegovih posljednjih filmskih ostvarenja. Naime, film je premijerno prikazan 2022. godine te je obišao kina diljem regije, a i u Hrvatskoj je izazvao veliku pažnju. Iako je njegova uloga u filmu bila manja, poznavateljima njegovog lika i djela, nije promaknulo dobro poznato lice.

Proslavljeni glumac preminuo je sredinom studenog prošle godine u 63. godini života, nakon kraće i teške bolesti, raka pluća.

Sredinom 1980-ih bio je jedan od popularnijih glumaca bivše SFRJ, a iznimnu popularnost donijela mu je uloga u srbijanskoj televizijskoj seriji Sivi dom (1984.). Nakon toga uslijedile su druge kultne uloge koje je ostvario u uglavnom srpskim filmovima: Šmeker (1986.), Dogodilo se na današnji dan (1987.), Braća po materi (1988.), Boj na Kosovu (1989.), Kaži zašto me ostavi (1993.), Bolje od bekstva (1993.).

Za ulogu u filmu koji je nastao u koprodukciji hrvatske i srpske kinematografije Oficir s ružom iz 1987., dobio je Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu za najboljeg glavnog glumca.

Ubio dvojicu i teško ranio trećeg

Nažalost, njegovu karijeru, ali i dotadašnji život, prekinula je tragedija koja se dogodila 30. lipnja 1993. godine, kada su se on i brat Branimir sukobili s grupom mladića u jednom crnogorskom kafiću. Sukob je završio tako što je Žarko u samoobrani ubio dvojicu, a teško ranio trećeg muškarca.

“Vidim zatim da moj brat leži na dva metra od mene i iznad njega onaj drugi momak koji ga bez prestanka udara nečim u glavu. Imao sam dojam da mu uzima život i pucao sam bez razmišljanja. Ubio sam dva momka koja su tek zakoračila u život! Pucao sam. Nisam imao izbora. Nisam imao ništa drugo. Nikad to sebi neću oprostiti”, komentirao je za života.









“Godina prođe, dan nikad”

Svoju stranu priče opisao u svojoj biografiji ‘Godina prođe, dan nikad’, a na suđenju je dobio 13 godina zatvora zbog dvostrukog ubojstva, s obrazloženjem da je prekoračio nužnu obranu. Ta je presuda potvrđena i nakon žalbi, a kaznu je Žarko izdržavao u Spužu i Požarevcu. Savezni sud mu je 1998. preinačio presudu i osudio ga na četiri godine. Kako je u tom trenutku glumac već odslužio četiri godine i sedam mjeseci, pušten je na slobodu.









“Više nikad neću biti slobodan”

Od 1982. do 1998. bio je u braku sa suprugom Majom s kojom je dobio kćer Asju i sina Dušana koji je doktorirao i bavio se umjetnošću. Tijekom boravka u zatvoru razveo se od supruge Maje. Nakon izlaska iz zatvora, Laušević se preselio u New York, no nije živio od glume. U Srbiju se ponovno vratio 2014. godine, a od tada je često igrao u domaćim ostvarenjima.

Neke od Lauševićevih posljednjih uloga su u ”Senkama nad Balkanom” i ”Smrdljivoj bajci”.

Lauševićev prijatelj i kolega Branislav Lečić je nakon njegove smrti izjavio kako je uvjeren da ga je grižnja savjeti uništila. “Ubio sam dvojicu, a trećeg ranio. Više nikad neću biti slobodan”, Lauševićeve su riječi kojima je jasno dao do znanja da si nikada nije oprostio.