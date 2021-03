Na dvoru kraljevske obitelji je i naša plemkinja, a pradjed kraljice je iz Osijeka

Autor: Dnevno

Tijekom povijesti hrvatska obala je bila mediteranska oaza kamo su se sklanjali i članovi britanske kraljevske obitelji, a veze Velike Britanije s našom zemljom sežu još iz doba Napoleona, kad je otok Vis nekoliko godina bio pod engleskom vlašću.

Sama britanska kraljica Elizabeta II (94) bila je u Hrvatskoj 1972. godine, a njezini potomci također su ovamo navraćali nekoliko puta, dok su se na svadbenom stolu Harryja i Meghan 2018. godine pronašle brojne delicije iz Lijepe Naše, kojima je očarana čitava kraljevska obitelj, pišu 24sata. No, malo je poznato što kraljevsku obitelj veže za Hrvatsku, osim naših sjajnih vina i delicija.

Pradjed Elizabethe II

Kad je princ Charles po četvrti put posjetio Hrvatsku 2016. godine u društvu vojvotkinje od Cornwalla, otišli su do Slavonije gdje su kušali najprije rakiju, i zaključili da je jača od škotskog Whiskyja, s potom ih je oduševila osječka tržnica na kojoj su kušali kobasice, slaninu, sir, a kupili su i domaći med i nekoliko mužara odnijeli kući.

Povod Charlesovom posjetu Osijeku je bio jedan faktografski podatak iz njegovog obiteljskog stabla. Franz Paul Karl Ludwig Alexander von Teck, pradjed kraljice Elizabethe II rođeni je Osječanin. Svojom ženidbom za sestričnu tadašnje kraljice Viktorije, četiri godine stariju kraljevnu Mary Adelaide od Cambridgea, dospio je u kraljevsku obitelj iako nije bio baš najpodobnija partija jer je rođen u tzv. morganatskom braku ili ‘ljevorukom braku’. Naime, otac mu je bio plemić, ali majka nije, pa je bio lišen plemićkih privilegija.









Franz i Mary živjeli su iznad svojih mogućnosti pa su se pred vjerovnicima skrivali po Europi. Njihova kći Mary postala je spletom okolnosti zaručnicom budućeg kralja Georgea V, a u tom braku se rodio Elizabethin otac. Vojvoda od Tecka ostao je udovac sa 60 godina i nije završio nimalo dostojanstveno. Umro je blaženo u Beču u nekom bordelu, pa je potajice tijelo preneseno u London koji se službeno navodi kao mjesto njegove smrti.

Hrvatska plemkinja u obitelji Windsor

Princeza Paola Doimi de Lupis Frankopan Šubić Zrinski, ili danas jednostavnije – Paola Windsor. Udala se za princa Nicholasa Windsora nakon što su se upoznali na dočeku novog tisućljeća. Iako je danas članica britanske kraljevske obitelji jer je njezin suprug najmlađi sin princa Edwarda, i pra-praunuk kralja Georgea V, te u drugom koljenu bratić aktualne britanske kraljice.









No, tko su preci njegove supruge, još nije baš sasvim jasno. Naime, njezina je majka Ingrid Detter, Šveđanka koja se još predstavlja i kao Ingrid de Frankopan, odnosno Ingrid Doimi de Lupis Frankopan, a kako tvrdi – plemkinjom je postala udajom za Louisa Doimija de Lupisa, podrijetlom s otoka Visa. No, povjesničari tvrde da između današnjih Frankopana i poznate hrvatske velikaške obitelji postoji ‘gap’ od kojih 400-njak godina jer je poznato da je posljednji od njih – Fran Krsto Frankopan dekapitiran 1671. godine. U svakom slučaju, ovaj par je napravio presedan u kraljevskoj obitelji jer su prvi koji su se vjenčali u Vatikanu i to 2006. godine, a često navraćaju i u Hrvatsku, pa su ovdje posljednji put snimljeni 2015. na ATP-turniru u Umagu, pišu 24sata.