‘MUŽ MI KAŽE – DAJ MALO MESA!’ Vruća Hrvatica koja se skida na internetu izazvala burne reakcije: ‘Svaka bi te majka za snahu poželjela’

Autor: M. A.

Kontroverzna platforma OnlyFans svakodnevno privlači sve veći broj korisnika, a specifična je po tome što je na njoj dopušteno objavljivati seksualni sadržaj. Zbog toga, mnogi se stide priznati da je koriste, a neke pripadnice ljepšeg spola platformu vide kao odličnu priliku za zaradu. Za emisiju ‘Provjereno’ progovorile su žene koje na toj ‘društvenoj mreži’ gotovo svakodnevno objavljuju eksplicitne fotografije.

‘Išla sam napraviti par fotki za Instagram, kao u kupaćem sam i imam nekakav pareić. Na to mi muž kaže da objavim nešto na OnlyFansu pošto već dugo nisam i govori da im dam malo mesa, da nije stalno ista stvar’, otkrila je Ena Friedrich Čobanov.

‘Što se tiče moje obitelji, u početku ne da nisu prihvaćali to, već nisu razumjeli o čemu se radi jer kad sam prije tri godine otvorila OnlyFans, ljudi još nisu znali što je to. Kasnije se obitelj pomirila s tim, a najviše me bilo strah što će reći moja majka’, iskreno je priznala Josipa Karimović.

View this post on Instagram A post shared by Ena Friedrich (Čobanov) 🐑 (@enafriedrich1)

Dežurni dužebrižnici odmah su pohrlili na Facebook kako bi prokomentirali posao kojim se djevojke bave. ‘Svaka bi te majka za snahu poželjela…’, sarkastično poručuje jedan komentator, dok drugi nadodaje: ‘Tko podržava blud, razvrat i nemoral, taj nije normalan’, a treći iznosi uvredljiv zaključak: ‘Vidi ku*vi, to se danas zove poduzetnice’.









No, ispovijest fatalnih Hrvatica izazvala je i pozitivne komentare. ‘Neka se svatko bavi s onim čim želi. Sad ispada da su svi veliki sveci i svetice’, ‘Tko voli nek izvoli, tko sam ja da sudim ikome’ i ‘Iskreno, sve dok ne varaš, kradeš i ne štetiš nikome, radi što želiš’ samo su neki od komentatora koji podržavaju djevojke.

Inače, platforma OnlyFans je pokrenuta 2016., a od 2018. godine na njoj je dopušteno objavljivati fotografije seksualnog sadržaja. Zbog toga je neki zovu i ‘centrom pornografije’, a bila je i meta mnogih medijskih kritika. No, unatoč tome i dalje ‘živi’ te svakodnevno broji sve više novih i znatiželjnih korisnika.