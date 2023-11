Mustafa Nadarević spasio Jarka od potpunog blama: Trenutak, zemljo otvori se

“Jako cijenim to zanimanje, Mislim da je to jedan težak život i nekako mi je to vrhunac umijeća”, započeo je Jarak pa se prisjetio susreta u centru Zagreba s pokojnim glumcem Mustafom Nadarevićem.

By Marina Ribar Ženska priča za Europa Donna Hrvatska Objavljuje Marijana Perinic u Četvrtak, 16. studenoga 2023.

Susret s Mustafom Nadarevićem

Bio je to, kaže, period kada su već svi znali u kakvom je glumac stanju. Jarak se došao pozdraviti i bez puno razmišljanja upitao glumca snima li nešto. Glumac mu nije zamjerio pomalo nesmotreno pitanje, već se našalio i odgovorio Jarku: ‘Pluća svaki dan“.

Upoznavanje sa suprugom Ivanom