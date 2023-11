Mustafa Nadarević jednom je priznao čega ga je posebno bilo sram: ‘To je istina’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

“Što je gore zapisano, gdje sam u tom redu, sreća je da ne znam… Stariji nekako lakše prihvaćaju taj odlazak s ovog svijeta,” neke su od posljednjih riječi gumačke legende, Mustafe Nadarevića. Iako nas je napustio prije tri godine, njegovo nasljeđe ostavilo je neizbrisiv trag kojeg se rado prisjećamo.

Te za njega kobne 2020. godine Nadarević je saznao da boluje od karcinoma pluća. Prihvatio je kako je i bolest dio života, te je gotovo do zadnjeg dana – za njega 22. studenog 2020. godine – nastavio raditi i oduševljavati publiku. A koliko im nedostaje govori činjenica da se i nakon tri godine oplakuje njegov gubitak.





U školi glumio Crvenkapicu

U jednom od svojih intervjua Mustafa se prisjetio trenutka u osnovnoj školi kada je glumio ni manje ni više nego Crvenkapicu. Dok nam je to danas možda nespojivo sa glumcem kakvog pamtimo, njegova učiteljica za ulogu ga je izabrala jer je kao dječak imao piskutav glas i dužu kosu.

Po završetku gimnazije nije mu dugo trebalo da donese odluku – u Zagrebu je upisao Akademiju dramskih umjetnosti, na kojoj baš i nije briljirao. Iako mu je prirodan talent uvelike pomogao, na svojoj karijeri počeo je ozbiljno raditi negdje nakon 30. godine.

“Nisam znao prepoznati sreću”

“Mislim da svi dožive sreću, ali je neki ne znaju prepoznati. Onaj tko prepozna i zagrli je, može uspjeti. Onaj drugi zabrlja, ode u krivo. Kao mladi glumac nisam znao prepoznati sreću, bio sam neozbiljan, neodgovoran,” govorio je svojedobno za domaće medije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 🍌Nana Nadarević🧂 (@suddenly_nana)









Kazališnu karijeru počeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. je postao član Drame zagrebačkog HNK. Uz to žuto zdanje, u kojem je bio 42 godine i 15 dana, vezale su ga lijepe uspomene te ga je zvao svojom”prvom ljubavi”.

Iz dva braka dobio troje djece

A što se tiče njegovog ljubavnog života, Nadarević nije imao period ludovanja. Posebno se ističu njegove dvije supruge, Jasna i Snježana. Sa Jasnom je dobio kćer Nađu, koja je imala osam godina kada su se njeni roditelji razveli. Ljubavnu sreću ponovno je našao u rukama Slavice Radović Nadarević, koja mu je rodila još dvoje djece, kćer Nanu i sina Ašu.

Njihova bračna sreća nažalost nije imala prilike zaživjeti dulje od godine dana. Slavica je, naime, preminula od karcinoma dojke s kojim se borila čitavo desetljeće. Teške trenutke koje je nakon njenog odlaska proživljavao glumac nije dijelio s javnosti, držeći se svoje ‘filozofije’ da patnju zadrži za sebe.









Tijekom svojeg 77-godišnjeg života, Mustafa Nadarević igrao je u preko 150 predstava te 60-ak filmova i serija. U kasnijim godinama publici je ostao u sjećanju ulogom nezaboravnog Izeta Fazlinovića u seriji ‘Lud zbunjen normalan’, koja je stekla gotovo kultni status. No sam Nadarević smatrao je kako ne postoji uloga koju bi istaknuo kao najbolju ili jednu od njih.

“Sram me samog sebe gledati. Puno svojih filmova nisam vidio iz srama. Kad se gledam, vidim unutarnje nezadovoljstvo, gledam se drukčije nego drugi, a zbog mnogo toga nisam zadovoljan. Tek na nekoliko mjesta dotaknuo sam glumu. Ostalo je tek u pogledu, suzi ili jednom pokretu. To nije moja lažna skromnost, to je istina,” objasnio je jednom prilikom.