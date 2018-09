Muskovi radnici progovorili: Kako je raditi, ali i živjeti u nekoj od Teslinih tvornica

Kako je raditi ali i živjeti u nekoj od Teslinih tvornica i s Muskom, pričaju zaposlenici.

Šefa Tesle Elona Muska prati reputacija među njegovim zaposlenicima kao nadčovjeka koji gotovo nikad ne spava. Soga ne čudi što i zaposlenici koji rade u njegovim tvornicama, gotovo nikada ne prestaju s radom i rijetko odlaze na spavanje. Iako će ga mnogi kritizirati zbog takvih uvjeta rada, neki ga ne prestaju hvaliti, i njegov primjer spavanja pod stolom, slijede i sami. I dok Tesla pokušava zadovoljiti sve svoje planove za proizvodnjom svojih električnih vozila, njegove tvornice rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a u njima radnici rade u smjenama od 8 do 12 sati dnevno. I u bilo kojem trenutku mogu vidjeti upravo njega u nekom dijelu tvornice. Zaposlenici pričaju kako Musk radi do trenutka dok ne padne s nogu i tada se zavuče u neki dio tvornice i kratko odspava. Nedavno je on sam priznao kako ga je prošla godina rada u Tesli toliko iscrpila da je spavanje morao regulirati i tabletama, piše Business Insider.

42 zaposlenika Teslinih tvornica s kojima su razgovarali novinari Business Insidera pričaju priče o teškim uvjetima rada, ali i o Musku koji spava gdje god stigne, na podu tvornice, ispod stola, u sobi za sastanke. Ali i o onima koji ga gledaju kao uzor.

“Ovdje je cijelo vrijeme. Znam da su ga ljudi vidjeli kako spava na podu ispod stola. Ljudi bi se iznenadili kada bi zatekli nekoga kako spava ispod stola a posebno su bili iznenađeni kada bi vidjeli da je riječ o Musku”, rekao je voditelj tehnološke proizvodnje u tvornici u Fremontu Miguel Carrera. Jimmy Guajardo koji radi u istoj tvornici kaže kako nisu uvijek vidljivi tragovi da je Musk negdje u tvornici i spava. No zaposlenici tako često sasvim slučajno na njega mogu nabasati u tvornici u Fremontu u Kaliforniji dok spava ispod stola, sa jastukom i dekicom, u blizini prostorija za osiguranje. No kako kažu, na podu spavajući nikada neće provesti puno vremena. Neki baš i nisu previše oduševljeni tim njegovim navikama i reći će kako je to pokazatelj slabosti, i njegovog lošeg upravljanja. “Zbog takvih tehnika upravljanja, cjelokupna upravljačka struktura u Tesli je zamršena i strašna. Onda ode izvan kontrole i postane ogroman problem. Elon otpusti nekog inženjera koji je donio neku nevažnu i lošu odluku, i zatim spava na tvorničkom katu sve dok se problem ne riješi, što je simbolična stvar. Ali to zapravo neće popraviti korijen ovog problema, a to je zapravo strašno upravljanje”, rekao je bivši menadžer.

Neka će istraživanja potvrditi upravo tu teoriju kako se loše upravljanje pokazuje u dugotrajnom radu, no najsretniji Teslini zaposlenici reći će kako vole raditi dugo. Inspiraciju će pronaći upravo u svom šefu, tj. u njegovom “radi dok ne padneš s nogu” načinu rada. Teslina tvornica u Nevadi ‘Gigafactory’ izgrađena je prije samo dvije godine, no od iznimne važnosti je za cijelu kompaniju. Na toj se lokaciji izrađuju baterije i ostali dijelovi za motore električnih vozila. Nakon toga šalju se u njihovu tvornicu u Fremontu u Kaliforniji, gdje se stavljaju u vozila. Kako je vidljivo i iz njezina naziva, ova gigantska tvornica proteže se na golemoj površini na tri razine. U toj tvornici više od 2500 radnika radi neumorno. Prostranstva tvornice toliku su golema da se po njoj putuje vozilima, no pristup je dozvoljen samo onima koji sudjeluju u proizvodnji. No takvu tvornicu gotovo je nemoguće voditi bez svakodnevnih problema. Nekoliko radnika u razgovoru za Business Insider rekli su kako su toaleti najčešće zauzeti i potpuno u lošem stanju. Jednom prilikom, kako se prisjeća bivši zaposlenik, gužva u wc-u bila je tolika da je jedan zaposlenik stavio toaletni papir na pod pored začepljenog wc-a i na njemu obavio nuždu. Gužva se preljeva i na okolne dijelove. Oni koji se zbog posla u Tesli presele u Nevadu dobit će privremeni smještaj u nekoj kući ili hotelu, kao što je Whitney Peak u Renu, gdje će moći boraviti oko dva tjedna, prije nego sami pronađu smještaj za sebe. Pronaći smještaj gotovo je nemoguća misija od kad se otvorila ova golema tvornica. “Najjeftinija kuća koju smo pronašli nalazi se na udaljenosti od oko 24 kilometra, a plaćamo ju 1200 dolara mjesečno. U tvornici rade i ljudi koji žive u vozilima na odmaralištima, a neki će spavati u automobilu na parkiralištu tvornice kako bi uštedjeli novac. Iza tvornice imali su prikolice za spavanje koje su ipak u jednom trenutku maknuli jer je sve više i više ljudi u njima spavalo a nisu odlazili doma”, opisuje tvornicu jedan zaposlenik. Najgore vrijeme za dolazak u tvornicu je između 5:30 i 6 ujutro, i u to isto vrijeme popodne. U to vrijeme stvaraju se ogromne gužve s obzirom na veliki broj onih koji dolaze na posao. Kolone na ulasku ponekad su toliko dugačke da radnici samo pokažu zaštitarima svoje iskaznice i značke, bez mogućnosti da ih pravilno skeniraju. I u ovoj tvornici, kao i u onoj u Fremontu ali i u njihovom sjedištu, svakodnevni izazov je pronaći mjesto za parking.