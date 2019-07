Muškarci, vaša vam bolja polovica stalno prigovara? Pogledajte što to čini vašem zdravlju!

Muškarci, imate li ženu ili djevojku koja vam “zvoca” od jutra do sutra? “Nisi dobro napravio ovo, zašto radiš ovako, prestani, ne može”… Jesu li to samo jedna od najčešćih izjava koje vam upućuje vaša bolja polovica? Ako su pritužbe ono što najčešće čujete iz usta vaše žene, blago vama.

Žene koje imaju snažan karakter, pravi su blagoslov za partnera. Prema znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Chicagu i Državnog sveučilišta u Michiganu, takve žene smanjuju rizik od dijabetesa kod svog supruga.

Istraživanje je obuhvatilo 1228 parova. Znanstvenici su im postavili mnoga pitanja, poput “Koliko ste zadovoljni vašim postojećim odnosima, koliko vremena provodite zajedno i kako?” Druga serija pitanja se odnosila na potpuno različite teme: “Koliko ste otvoreni jedno prema drugom, da li nešto skrivate od partnera, koliko često se partner žali ili vas kritizira?”

Muškarci koji su izjavili da ih njihove žene stalno kritiziraju, da su iritantne i nastrojene, bili su manje skloni pojavi dijabetesa u budućnosti, za razliku od muškaraca koji su živjeli miran i tih život uz ženu koja im nije “zvocala”. Znanstvenici rezultate ovog istraživanja objašnjavaju činjenicom da zahtjevne i iritantne žene pažljivo prate zdravlje svog muža, kao i njegovo ponašanje, shodno tome pravovremeno primjećuju promjene i pravovremeno reagiraju .

Žene snažnog karaktera imaju prednosti u odnosu na mirne žene, ali ne u svemu. Možda one svoje muževe spašavaju od dijabetesa i bolesti, ali su zato same sklone debljanju i to zbog činjenice da su jednostavno bombardirane adrenalinom i kortizolom, koji se u njima taloži u vidu kilograma.