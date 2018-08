Muškarci su UZDISALI za njom, ali to joj NIJE POMOGLO! Bez posla i stana MORALA JE POBJEĆI IZ DRŽAVE!

Autor: Iva Hanzen

Pitate li se ikad gdje je nestala Vlatka Pokos? Ma, sigurno se pitate. Tko bi zaboravio njene pripijene haljine s dubokim dekolteom i aferu koja je uslijedila nakon razvoda s Radeljakom.

Dugo se žalila kako ne može naći posao, a onda je odjednom prodala stan i odselila u Kanadu. Kada je odlazila iz stana njena je susjeda priznala novinarima RTL-a kako je Vlatka uvijek tvrdila da nema novaca, a i kada proda stan da joj neće ostati ništa. Ista je susjeda tada novinarima također potvrdila kako je Vlatka uvijek bila puna neostvarivih želja, kakvih nema ni u romanima.

Premda je uvijek bila u medijima zbog kontroverznog života koji je vodila, kao da joj je uvijek nedostajalo još malo da postane iznimno slavna. Podsjetimo, Vlatka je bila i pjevačica te je izbacila nekoliko hitova, a i spisateljica čija je knjiga bila bestseller. No, koliko god je pokušavala, nije se uspjela vratiti na scenu.

Nije pretjerano aktivna niti na društvenim mrežama, a Hrvatska joj izgleda ne fali. Tako je nedavno pored fotografije koju je objavila na svom Instagram profilu napisala:

‘Nakon kratkog posjeta Hrvatskoj, mogu samo reci da uvijek požalim svaki intervju. Količinu lazi i gluposti koju moram (ili ne moram) čitati kasnije, nepodnošljiva je. U Hrvatskoj je sve na dnu pa zasto ne i novinarstvo? Uostalom, mediji su itekako pomogli uništavanju mog života, širenjem laži i bolesnih interpretacija mojih riječi. Ne mislim da istina sreti i nadam se, znam, da u Hrvatskoj ima i onih koji me razumiju i osjećaju. Uglavnom, bio je ovo moj posljednji intervju na temu mog privatnog života, kojeg je nažalost bilo nemoguće odvojiti od profesionalnog. O neprofesionalnosti, neznanju osnovnih pravila o svjetlu i kadru, suvišno je govoriti. To me oduvijek iritiralo. Gotovo nitko u Hrvatskoj nema želje niti volje učiti i postati bolji, barem u svojoj profesiji. U mom intervjuu, naravno, ključna je poruka, ali ne bi štetilo da sam izgledala barem onako kako izgledam u stvarnosti. Svaki intervju samo me podsjeti zašto sam napustila Hrvatsku…’