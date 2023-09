Muškarac razljutio reditovce: ‘Ako se u Bosni rodio i dedo i pradedo, odakle onda Hrvat?’

Autor: Dnevno.hr

Na Redditu se često vode rasprave o tome jesu li Hercegovci Bosanci, tko su zapravo Bosanci, a tko Bošnjaci isl., no veliku raspravu pokrenulo je pitanje onih koji su dolaze iz BiH, ali se izjašnjavaju Hrvati.

“Što mislite o Bosancima koji se zovu/osjećaju Hrvatima (možda) samo zato što su katolici?

Ne želim uvrijediti nikoga, ali ne mogu skontat, katolici Hercegovci umisto da rekne Bosanac, kaže Hrvat. Isto tako pravoslavci, mnogi govore da su Srbi. Pokušao sam pričati s ljudima ali škakljiva tema. Mnogi se bune kad ih dovedeš u kutak i ne mogu se objasniti.





Ako si se rodio u Bosni, i tata, i mama, i dedo, i pradedo, odakle onda Hrvat? Koja je razlika onda da ja reknem da sam Talijan? Zašto da ne susjedna zemlja”, postavio je pitanje jedan muškarac iz BiH i ubrzo dobio cijeli niz mišljenja i objašnjenja.

Brojanje krvnih zrnaca na Redditu

“Pretpostavljam da se radi o kulturološkoj, nacionalnoj bazi. I moj pokojni dida je bio ‘Rvat iz Bosne, pamtio koji đed mu došao odaklen i tradiciju, sve, i skupio se i preselio u selo od 100 kuća kod Đakova – gdje su ga zajebavali da je Bosanac. Persektiva.

FYI, da nije Bosne, ne bi bilo ni Hrvata, pa ti kako hoćeš.

Super mi je kako sad i na Redditu krvna zrnca brojimo. Kao da mi nije toga dosta kad me makar ‘ko na “fini” način pita “Čija s’ ti?”, još da se na internetu moram pravdat jesam Hrvatica, tko mi je iz Bosne i jesu li Bosanci Hrvati. Aj’ me još pitaj imam li u rodu kakvih Srba (nemam, jer, kao što rekoh, šira familija to prati pa znam) i gdje sam bila ’91. (štajaznam, u beskrajnom kozmosu, ili kako veli jedan poznanik, mućkala sam se u tatinim jajima)”, odgovorila je jedna reditovka, a drugi reditovac je bio nešto oštriji:

“Zbog takvih ljudi poput tebe i postoje Bošnjaci, jer ih ne želiš prihvatit u hrvatski narodni prostor, kojem oni pripadaju od stoljeća sedmog, a to što ti šikaniraš jadne ljude da se izjašnjavaju kao Bosanci u ne-regionalnom smislu je kvar u tvom odnosu prema bosanskim Hrvatima. Oni su isto Hrvati kao ja i ti”, smatra reditovac.

“Nije mi jasno zašto tako puno ljudi ne razumije da država u kojoj živiš ne određuje tvoju narodnost. Hrvat iz BiH nije ništa manje Hrvat nego Hrvat iz Zagreba, Slavonije ili Istre”, napisao je jedan od reditovaca u pokušaju da pojasni muškarcu s početka priče gdje griješi u promišljanju.









Za one koji su još uvijek u nedoumici, Bosanci su svi stanovnici Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost. “Bosanac” može biti osoba koja je Bošnjak, Srbin, Hrvat ili pripadnik neke druge manje zastupljene zajednice u Bosni i Hercegovini, dok su “Bošnjaci” etnička grupa koja čini većinu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci su Slaveni muslimanske vjeroispovijesti, a većina Bošnjaka identificiraju se kao Bosanci.