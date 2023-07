Mučno svjedočanstvo radnika s Jadrana: ‘Gazda nas zaključava, kontrolira nam kretanje’

Svaki put kad pomislite da ste vidjeli sve, život vas u tome razuvjeri. Ovoga ljeta, osim cijena na našoj obali, predmet rasprave su poslovi, radnici i sami poslodavci.

Prigovora ne manjka ni od strane onih koji traže posao, kao niti onih koji nude posao. Premalo plaćeni poslovi, puno prekovremenih, loši uvjeti smještaja, ono su na što se bune radnici, dok poslodavci tvrde da muku muče s pronalaskom kvalitetnih radnika, što u turizmu i ugostiteljstvu, što na građevini.

Naime, oglasio se jedan od djelatnika spomenutog poslodavca, koji je zatražio savjet o tome kako pristupiti problemu koji ga muči.

Kako je opisao, poslodavac kontrolira kretanje svojih radnika tako što im u noćnim satima, od ponoći do jutra, zaključava prostor u kojemu su smješteni, zbog čega, niti u slučaju neke opasne situacije, poput požara, radnici ne mogu izaći iz smještaja.

Radnik navodi da je punoljetna osoba koja smatra da mu je time ugrožena sloboda.

Što kaže zakon?

Prema Kaznenom zakonu ovo bi mogao biti popriličan problem za poslodavca. Naime, prema Članku 136. Kaznenog zakona koji se odnosi upravo na protupravno oduzimanje slobode navodi se kako će se kaznom zatvora do tri godine kazniti onaj “tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja“, kao i da “tko drugome protupravno oduzme slobodu s ciljem da ga prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”

Ako je kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode počinjeno prema djetetu, ili je protupravno oduzimanje slobode trajalo dulje od petnaest dana, ili je počinjeno na okrutan način, ili je osobi kojoj je protupravno oduzeta sloboda prouzročena teška tjelesna ozljeda, ili je počinjeno od strane službene osobe u obavljanju službe ili javne ovlasti, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina, dodatno se navodi u Članku 136.

Počinitelj koji dobrovoljno pusti na slobodu osobu kojoj je protupravno oduzeta sloboda prije nego ju prisili da što učini, ne učini ili trpi , može se osloboditi kazne. S druge strane, tko drugoga samo pokuša protupravno zatvoriti, držati zatvorena ili mu na drugi način pokuša oduzeti ili ograničiti slobodu kretanja, bit će kažnjen samo zbog pokušaja, stoji u Kaznenom zakonu.

U ovakvim slučajevima, najbolje se obratiti policiji na 192 ili najbližu policijsku postaju i prijaviti pokušaj ili provođenje prethodno spomenutih protupravnih radnji.