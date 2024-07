Mučna ispovijest glumice koja je Dodika optužila za otimanje djedovine: ‘Ojađena sam’

Slavna jugoslovenska glumica Ružica Sokić, osim po brojnim uspješnim ulogama, bila je poznata i po tome što je prva koja je opsovala na sceni. Glumačku karijeru započela je, sada već davne 1957. godine u filmu “Doktor”, a kasnije je dobila uloge u filmovima “Kad budem mrtav i bijel“, “Bokseri idu u raj“, “Užička republika“, “Savamala“ i drugima.

Komedija “Tijesna koža“ donijela joj je najveću popularnost, a za film “Žuta“ nagrađena je Zlatnom arenom na Filmskom festivalu u Puli. Neke od njenih najpoznatijih uloga su Taska u “Zoni Zamfirovoj“ i kuma Anica u popularnoj seriji “Grijeh njene majke“.

Iako je postigla nevjerojatan glumački uspjeh, Ružica se tijekom cijele karijere suočavala s brojnim nesigurnostima: “Stalno sam strepila hoću li moći savladati zadatke koji su mi dani i hoće li me neki redatelj ponovo angažovati, što je ostavilo posljedice. Moja nesigurnost bila je ogromna. A oni koji su imali svoje utjecajne muževe i fanove, ponašali su se drugačije. Bili su sigurni da će, čak i ako upropaste predstavu, ipak dobiti sljedeću ulogu. Ali, za nas koji nismo imali nikakvu podršku, to je bilo pitanje života i smrti. Stalno je bilo moram, a u umjetnosti nema moranja jer je ona Božji dar“, priznala je slavna glumica.

Prva osoba koja je opsovala u kazalištu

Ona je i službeno prva osoba koja je opsovala na kazališnoj sceni, a o ovom događaju je svojevremno rekla: “Prvi ansambl i ta naša generacija u kojoj su bili Zoran Radmilović, Vlada Popović, Branko Pleša, Mira Trailović i mnogi drugi, bio je pravi preporod za kazalište.

Svi smo bili istih godina, a ja sam prva opsovala na sceni i to: Jeb… mi mater. I, naravno, svi su se za to uhvatili. Počeli su da psuju i ta psovka daleko je otišla, a Radmilović ju je odveo do poetike“, ispričala je jednom prilikom.

Dodik joj oteo imovinu u Banjaluci?

Podsjetimo, glumica je u jednom trenutku života optužila predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da je direktno upleten u otimanje njene imovine u Banjaluci. Naime, glumica je nekoliko godina prije smrti vodila pravnu bitku za svoju djedovinu u centru Banjaluke. Radilo se, naime, oko 1.600 kvadratnih metara u njenom vlasništvu, u centru grada koje je uzurpirao Dodikov biznismen Milenko Čičić, piše Nova.rs.

“Taj vlasnik Kaldere je jedan lopov koji mi je zajedno s ovim glavnim u RS oteo 1.600 kvadrata zemlje i nikada mi ništa za to nisu dali. Zbog toga sam se sekirala, oboljela i zamalo nisam umrla“, ispričala je svojevremeno glumica.

“Mogu napisati roman o tome što sam sve doživjela. Dodiku sam dva puta pisala, ali on nije reagirao. Očekivala sam bar malo morala i ljudskosti, i neko simbolično obeštećenje. Ojađena sam. Zbog toga i izbjegavam Banjuluku. Svjesni su koliko godina imam i da nemam svoje djece, pa čekaju da umrem i da sve to razgrabe. Ja ne tražim bogznašta, bar neko ljudsko obeštećenje. Ja sam namjeravala taj novac dok sam živa ostaviti djeci bez roditelja. Ne čudi me što se tako ponašaju prema meni, vremena su takva i mislim da će na kraju biti po onoj narodnoj – pojeo vuk magarca“, govorila je proslavljena glumica Ružica Sokić.