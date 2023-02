‘MUČI IH PROBLEM DVOSMISLENOSTI!’ Hrvatske znanstvenice došle do zapanjujućih otkrića: ‘Mladi u Hrvatskoj sve više u otvorenim vezama’

Autor: Dnevno.hr

Da mladi u Hrvatskoj podjednako često biraju tradicionalni obrazac odlaženja na “spojeve”, kao i upuštanja u suvremene, slobodnije oblike odnosa, dok dugotrajne veze pokušavaju izbjegavati dok ne stabiliziraju karijeru, pokazuju rezultati nedavnog istraživanja u Hrvatskoj.

Riječ je o istraživanju “Suvremeni oblici datinga među mladima u dobi od 18 do 25 godina”, koje su provele Lucija Šutić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Margareta Jelić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ana Krnić s Visokog učilišta Algebra.

Naime, one su se poslužile metodom kvalitativnog istraživanja koje karakteriziraju mali, ali ciljani uzorak i neposredni intervjui s članovima fokusne grupe, pa su znanstvenice razgovarale s 28 osoba prosječne dobi od 23 godine, među kojima je bilo 13 žena i 15 muškaraca.





Podjednako se odlučuju za tradicionalne i otvorene veze

Njih 15 su bili studenti, šest zaposleni, a sedam nezaposleni. Trinaest sudionika bilo je samaca, nitko od nezaposlenih sudionika nije bio u ljubavnoj vezi, a dvojica muških sudionika sebe su opisala kao gej.

Tako se uvelike počelo mijenjati tradicionalno započinjanje romantičnih veza dvoje mladih ljudi. Oni su izlazili na klasične “spojeve”, kroz koje su najprije razvijali emocionalnu, a potom i fizičku bliskost. Pod utjecajem različitih društvenih promjena, uključujući pojavu društvenih mreža, mladi se podjednako opredjeljuju za moderne, suvremene, neobavezne oblike “spojeva” koji obuhvaćaju otvorene veze, prijateljstva s povlasticama, seks bez obaveza, poziv na seks i veze za jednu noć.

Oni koji slijede tradicionalne predloške obično upoznaju partnera u svakodnevnim situacijama ili preko zajedničkog prijatelja i počnu izlaziti na neobavezne spojeve. Drugi način je razvoj romantične veze iz prijateljstva.

“Partneri modernog oblika veza obično se upoznaju u klubu, na društvenim mrežama ili u aplikaciji za upoznavanje i odmah počnu razgovarati ili se povežu. To može dovesti do povremenih romantičnih veza, tj. otvorene veze prijateljstva s povlasticama, seksa bez obaveza, poziva na seks i veze za jednu noć”, ističu autorice u članku objavljenom u novom broju časopisa Revija za sociologiju.

Zbog školovanja i karijere izbjegavaju dugotrajne veze

Njihovi zaključci sugeriraju da možda nema kulturoloških razlika između scenarija datiranja hrvatskih i američkih odraslih osoba, premda neka istraživanja pokazuju da je hrvatsko društvo još uvijek više kolektivističko, navode autorice i dodaju da su “milenijalci” vjerojatno odrasli pod utjecajem individualističkih vrijednosti.

“Još jedan važan nalaz studije kazuje da mladi vjeruju da dugotrajne veze vode braku i/ili zajedničkom životu, pa će, ako žele završiti školovanje i izgraditi karijeru, nastojati izbjeći dugotrajne ljubavne veze i odgoditi brak. Budući da još uvijek imaju seksualne potrebe ili potrebu za intimnošću, pokušavaju razviti ležerne veze koje će zadovoljiti njihove specifične potrebe”, kažu autorice.









Povremene veze sa seksualnim odnosima karakteriziraju umjerene do visoke razine strasti, a niske do umjerene razine intimnosti i niske razine predanosti. Nalazi kao i prethodne studije u inozemstvu identificiraju seksualni užitak kao glavni razlog zašto se mladi ljudi upuštaju u povremene seksualne odnose, a kada je to jedini motiv za ulazak u odnos, osoba će se zadovoljiti nečim ležernijim.

Štoviše, ti odnosi mogu biti zabavni i opuštajući, kao i pomoći partnerima da uvježbaju svoje vještine i nauče što žele od svojih budućih dugoročnih veza, objašnjava se u članku.

Problem dvosmislenosti

Osim toga, autorice napominju da suvremeni odnosi mogu biti zbunjujući, jer ih različiti ljudi definiraju na različite načine i, sukladno tomu, imaju različita očekivanja od partnera. Naime, kada ne slijede tradicionalni scenarij za upoznavanje, ispitanici nisu sigurni koje su specifične norme ponašanja.









Tako, trećina žena koje su se upustile u vezu iskusila je nejasnoće u pogledu statusa svoje veze, a dvije trećine žena doživjele su nejasnoće u pogledu svog prijateljstva s osobom s kojom su se “spetljale”. Ova dvosmislenost može rezultirati tjeskobom, ljubomorom, frustracijom, ljutnjom, kao i raskidom prijateljstva.

Istraživanje je provedeno metodom kvalitativnih istraživanja koja, za razliku od kvantitativnih, podrazumijeva uzorak s manjim brojem sudionika, s kojima istraživači provode neposredne intervjue, pa su autori naveli i nekoliko ograničenja toga istraživanja.

“Hrvatsko istraživanje obuhvatilo je 28 osoba, dok je za usporedbu, slično američko istraživanje uključilo 77 sudionika. Hrvatski podaci su u skladu s američkim istraživanjem, ali njegove rezultate treba testirati na većoj kvantitativnoj studiji”, ističu autorice.

Važan doprinos u području istraživanja partnerskih odnosa

Sudionici su uključeni primarno putem osobnih mreža i bile su to osobe koje žive u velikom urbanom području, pa iako su neki od njih naveli su da su odrasli u ruralnim područjima, rezultati bi možda bili drugačiji da je uzorak bio heterogeniji.

Ipak, istraživanje proširuje razumijevanje romantičnih veza kod mladih, a kao jedna od prvih hrvatskih studija na tu temu, ocjenjuje se, daje važan doprinos u području istraživanja partnerskih odnosa.

Može poslužiti ne samo kao referenca za buduća istraživanja, nego i kao osnova za razvoj preventivnih programa koji će jačati romantične kompetencije te razvijati komunikacijske vještine kod mladih u razdoblju odraslosti u nastajanju, zaključuju.