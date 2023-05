‘MRZIM GA, POSTAO JE ČUDOVIŠTE’ Brat poznatog glumca prekinuo šutnju, uništio mu je život: ‘Slava i novac su mu isprali mozak’

Ime Donal Gibson malo kome je poznato, iako je riječ o mlađem bratu jednog od najvećih zvijezde Hollywooda.

Naime, riječ je o najmlađem bratu Mela Gibsona, koji nikada nije stekao slavu kakva je zadesila njegovog starijeg brata. Iako izgledaju i zvuče potpuno identično, njihov odnos se iz duboke povezanosti pretvorio u čistu mržnju.

Donal je nedavno u intervjuu za Daily Mail progovorio o odnosu sa starijim bratom i poručio da ga mrzi.

Pet godina braća Gibson nisu progovorili ni riječ, iako su jednom bili sretna obitelj.

— His Excellency President Mike Anderson 🇺🇸 (@m_anderson2015) July 3, 2020

Braća su zajedno glumili u hit filmu ‘Braveheart’, ali i na njegovom kontroverznom filmu iz 2004. ‘Pasija’ – kojeg je Mel režirao. Ovaj film zauvijek ih je posvađao, iako im je donio zaradu od vrtoglavih 425 milijuna dolara.

”Bio je moj stariji brat, moj najbolji prijatelj. Nije bilo ljubomore, bio sam sretan jer se proslavio. To ga je međutim promijenilo, počeo je vjerovati u ono što se o njemu priča i piše. Mel kojeg sam poznavao jednostavno je nestao”, ispričao je Donal.

View this post on Instagram

”Hollywood ga je pojeo, prožvakao i ispljunuo. Slava i novac isprali su mu mozak i postao je čudovište. Mrzim ga zbog toga što je postao”, zaključio je Donal.

Donal je odlučio progovoriti o svom starijem bratu jer je čuo da će uskoro krenuti s produkcijom nastavka ‘Pasije’. Prvi nastavak, koji je u kinima igrao 2004. godine prati posljednjih 12 sati Isusovog života, od dijela medija kritiziran je zbog antisemitizma te pretjeranog nasilja.

Unatoč brojnim kritikama, ‘Pasija’ postala je jedan od najuspješnijih nezavisnih filmova svih vremena s globalnim totalom od 612 milijuna dolara. S obzirom na to da ga je stariji Gibson producirao samostalno, većina tog novca otišla je njemu. Novcem je kupio nekretnine u Malibuu, Kostariki te privatni otok na Fijiju.

Donal pak film naziva katastrofom zbog koje je završio na crnoj listi, zbog čega nije mogao nastaviti razvijati svoju karijeru. Priznao je kako je ostao bez novaca te da je upitao Mela za pomoć, no on mu je poručio da ga ne zanimaju njegovi problemi i odbio mu pomoć.

”Svaki put kad bi Mela zamolio za novac jako bi se naljutio. Urlao je na mene da ga ne mogu kriviti za svoju nesreću, a počeo sam izbjegavati obiteljska okupljanja zbog njegovih bijesnih ispada”, rekao je Donal.

”Još uvijek ga volim, ali ne znam više tko je on i u što se pretvorio. Želim da ispravi nepravde koje mi je učinio. Želim da živimo u miru”, zaključuje mlađi Gibson.

Podsjećamo, Mela se godinama javno borio s ovisnošću o alkoholu. Policija ga je 2006. godina zaustavila u pijanome stanju, a on ih je napao s gomilom antisemitskih uvreda.

”Bio sam pijan, ljut i uhićen. Snimljen sam, ilegalno, od strane policajca bez skrupula, a da sam doista to za što me optužuju sigurno bi me više puta uhvatili da vrijeđam Židove. Ovako mi se cijeli život i karijera ocjenjuju po tom jednom incidentu nakon osam duplih tekila”, objasnio je Mel Gibson.

Međutim, ubrzo su izašle i snimke njegovih tirada koje je ostavljao u govornoj pošti svoje bivše djevojke Oksane Grigorieve u kojima vrijeđa Afroamerikance i Židove.

Unatoč isprikama, karijera mu se nikad do kraja nije oporavila, a glumac već godinama nije ništa snimao.