‘MRŠAVIJI STE NEGO PROŠLE GODINE’ Masterchef kandidat narugao se chefovima: ‘Melkiore, loše su ti fotke na Instagramu’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

U drugoj audicijskoj emisiji MasterChefa vidjeli smo zanimljiva jela, ali i emotivne priče kandidata. Među njima je Domagoj Eraković kojeg život nije mazio. Nakon životnih nedaća oženio se, ali nije mogao prehranjivati svoju mladu obitelj plaćom koju je zarađivao u Hrvatskoj, te je trbuhom za kruhom otišao u Njemačku. Trenutačno živi u Vukovaru i ima veliku želju biti kandidat u MasterChefu. Cijelu je noć putovao s istoka Hrvatske do Zagreba kako bi se pripremio za svoj audicijski nastup na koji je na kraju došao premoren, ali nije odustao. Žiriju je pripremio rižoto.

”Imaš ruke radnika. Vidi se da ovo želiš. Grešaka ima jako puno. No, u tebi vidim nešto što moli za šansu. Od mene imaš da”, rekao mu je Damir. ”Imaš mota. Dobro se krećeš. Ali volim rižoto kremastiji”, komentirao je Melkior koji mu je dao ”ne”. Budući da je Domagoj dobio ”da” i od Stjepana, pregača je sada u njegovim rukama.

Mario Tomas iz Zadra povratnik je u MasterChef iz prošle sezone. Ove godine ponešto je bio brži nego prošle godine, ali prije odlaska pred žiri, pomalo su ga obeshrabrili drugi kandidati. Tročlanom žiriju pripremio je svinjski file s kremastom palentom, čipsom od lana i umakom.





”Tko nam se to vratio”, rekao je Melkior čim ga je vidio. Tomas je žiriju ispričao kako se za ovu sezonu bolje pripremio, da je dosta vježbao i da je odlučio biti brži te im je najavio iznenađenje. ”Sva trojica smo očekivali da ćemo dobiti više od tebe. Puno se tu stvari moglo odraditi više. Jelo je ukusno. Tanjur bi mogao biti bolji. Samo zato što je bolji nego prošle godine, od mene imaš da”, priopćio mu je Stjepan. Damir je primijetio napredak kod Tomasa pa mu je i on dao prolaz. Iako je Melkioru jelo bilo bolje nego prošle godine, ali zbog toga što hranu nije spremio ispred žirija, dao mu je ”ne”. Kandidat je dobacio žiriju da su jako smršavjeli, a Malkioru kojeg prati na društvenim mrežama je uputio kritiku: ‘Loše su ti fotke na Instagramu’. Damir je na kraju Tomasu savjetovao da se fokusira na svom MasterChef putu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli MasterChef (@masterchefhr)

Maja Šabić iz Pule je ekonomistica koja je do nedavno radila u jednoj firmi kao administrator, a od sada se želi baviti kuhanjem. Inače, Maja rado pliva, čak i zimi jer se zbog toga dobro osjeća. ”’Osjećaj kad se uđe u hladno more je neopisiv, prođe te neka struja od pete do glave”, objasnila je Maja žiriju. Po pregaču je došla s rižotom od cikle s kojim je pripremila kremu od svježeg kozjeg sira i istarsku kobasicu od crne svinje. ”Najbolji rižoto koji smo probali”, rekao joj je Stjepan te dodao: ”Mislim da si svjesna da imaš tri da”. ”Ovo je jelo koje postavlja standard”, istaknuo je Damir. Maja je otkrila da bi, budući da joj je Melkior tijekom spravljanja jela dao dva korisna praktična savjeta, vjerojatno izabrala ući u njegov tim.









Vidjeli smo i Loru Cepetić iz Zagreba. Budući da je po struci je prehrambeni tehnolog, žiri ju je ”rešetao” pitanjima iz struke – što je demiglas, načini rezanja povrća, konfetiranje, emulzija, suvid…? ”Jako mi je drago što sam završila ovaj faks, jer bih se inače jako osramotila na ova pitanja”, rekla je Lora.

Za žiri je pripremila gnude. Kada je probao jelo Stjepan je uzeo ekstra žlicu, a Damir joj je kazao da je jelo dobro na toliko razina da je teško opisati: ”Ovo je spektakl!”. ”Imaš sve. Ako ovako nastaviš, dugo, dugo ćemo se družiti”, rekao je Stjepan.

Pred žiri je stala iz Mevlija Devlić iz Sarajeva koja je kuhati počela još u osnovnoj školi. Žiriju se predstavila svojim kroketima od krumpira i zrnatog sira, a inspiracija za ovo jelo joj je jelo iz prošlogodišnjeg MasterChefa. ”Morat ćemo poraditi na detaljima, ali od mene imaš da”, rekao je Melkior. Stjepan nije bio nešto posebno oduševljen njezinim jelom. Savjetovao joj je da janjeće kotlete treba staviti na vrelu tavu jer onda ostaje njihova sočnost. Iako je od njega dobila ”ne”, Damirov ”da” osigurao joj je pregaču. ”Smatram da trebaš biti u MasterChefu, jer sva trojica, vjeruj mi, želimo raditi s tobom”, rekao je Damir.









Iako je dugo u jednom restoranu radio s janjetinom, Marko Trivić odlučio se predstaviti s jelom od pačjih prsa. Nakon što ga je dovršio, nije bio sasvim zadovoljan jer mu umak nije ispao onoliko kremast koliko je trebalo, a žiri nije bio zadovoljan količinom hrane koju je Marko stavio na tanjur. Od Damira je dobio ”da”, ali i opasku: ”Imaš dobar osjećaj za meso, jako je ukusno, falio si prezentacijski i količinski”.

”Muči me omjer priloga i mesa. Stavio si samo točkicu priloga. Trebalo je biti više da čovjek može uživati u jelu. Moj odgovor će biti ‘ne’ zbog omjera”, kazao mu je Melkior. ”Ne” je dobio i od Stjepana koji mu je rekao da se nada da će se vidjeti sljedeće godine. ”Trebao sam poslušati prijatelja i doći s janjetinom”’, zaključio je Marko.

Irena Kopsa, sestra je Maria Tomasa koja se u MasterChefu našla na nagovor brata. Žiriju je pripremila file orade, aromatiziranu palentu te pesto od maslina, ali je u jelo stavila podosta češnjaka koji je preuzeo okuse. ”Imaš puno talenata, zračiš pozitivnom energijom. Ali ovo jelo danas nije jelo s kojim se može proći u MasterChef”, rekao je joj je Damir. Iako sada nije prošla, kaže da će se prijaviti u sljedećoj sezoni.