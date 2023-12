Mrle se kune da se Let 3 nije ponovno prijavio na Doru: ‘Neka organi rade svoj posao’

Autor: Barbara Grgić

Izvođači koji će 2024. godine natjecati na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije prije neki dan su i službeno objavljeni. Prošlogodišnji predstavnici Hrvatske, grupa Let 3, ponovno se našla na popisu.

No, sudeći prema odgovoru grupe, navodno je tu zabunom. Vođa benda Damir Martinović Mrle, navodno ne zna ništa o samoj prijavi.

‘Prijavila se perad’

“Let 3 nije se prijavio, ali jesu neke životinje, neka perad, koja se prijavila kao Let 3. Sad istražujemo radi li se o živoj peradi s nekog seoskog imanja ili o umjetnoj inteligenciji (AI). Ako se pokaže da je AI, istražit ćemo je li ju kreirala neka već postojeća AI ili možda neka živa perad s farme ili pak HDZ Ličko-senjske županije. Neka organi rade svoj posao”, kazao je Mrle za Index.

Govori li Mrle istinu ili je riječ o novoj marketinškoj kampanju, otkrit će vrijeme.

Podsjećamo, na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave. Stručni žiri odabrao je 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu te četiri rezervne pjesme, u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.









Popis prijavljenih pjesama donosimo u nastavku.

A Tamburitza Lullaby – Alen Đuras

Babaroga – Let 3









Baby, baby – Noelle

Can We Talk – Boris Štok

Dijamanti – Natalie Balmix

Do mjeseca – Pavel

Gasoline – Marcela

How Do You Love Me – Erna

Lying Eyes – Vinko

More – Lana Mandarić

Nebo plače – James Night

Ne plačem zbog nje – Saša Lozar

Nepobjediva – Barbara Munjas

Ne vjerujem ti – Lara Demarin

Od kad te sanjam – The Splitters

One Day – Misha

Pametnom dosta – ET

Plavi leptir – Lu Dedić

Probudi usne moje – Zsa Zsa

Slatke suze, gorka ljubav – Vatra

Sretnih dana dat’ će bog – Stefany Žužić

Tišine – Eugen

Vodu piti trizan biti – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin

Voljena ženo – Damir Kedžo

Rezerve:

Rim tim tagi dim – Baby Lasagna

Stavi se na mjesto – Cota G4

Vrati se – Mihael Kvorka

Duboko roni – Ether